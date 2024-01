Android Automotive è la piattaforma di Google nativa per le auto ed è già stata adottata da varie case automobilistiche, come Volvo, Honda e Ford, anche se a oggi sono pochissimi i veicoli che la rendono disponibile.

A ottobre anche Porsche ha annunciato una collaborazione con Google che porterà Android Automotive sui futuri veicoli della casa automobilistica tedesca e ora sappiamo qual è il primo modello.

La nuova Porsche Macan debutta con Android Automotive

Porsche ha da poco presentato la nuova Macan di seconda generazione, un veicolo completamente elettrico basato sull’ultima piattaforma DPI da 800 V di Volkswagen.

Si tratta di un veicolo elettrico innovativo con una batteria da 100 kWh integrata nella parte inferiore dell’auto e dotata di ricarica CC fino a 270 kW che può caricare il veicolo dal 10% all’80% in soli 21 minuti. I due motori elettrici erogano una potenza totale fino a 470 kW (639 CV), mentre l’autonomia arriva fino a 613 Km (WLTP).

La nuova Macan è tra i primi veicoli a essere basato sul sistema operativo Android Automotive di Google che viene eseguito nativamente sull’infotainment, a differenza di Android Auto che risiede sullo smartphone e viene proiettato sull’infotainment.

L’App Center integrato di Porsche avvierà Android Automotive non appena ci si avvicina all’auto e si assicurerà che il sistema operativo sia pronto una volta saliti a bordo, mentre l’assistente vocale “Hey Porsche” della Macan sarà in grado di suggerire percorsi e fermate per la ricarica.

Android Automotive ha il proprio store con app di terze parti e Porsche promette che le prestazioni del sistema saranno garantite indipendentemente da quante app verranno installate.

Dal momento che secondo Porsche gli utenti iPhone rappresentano la maggior parte dei suoi clienti, la nuova Macan elettrica supporta anche Apple CarPlay.

Quando si utilizza CarPlay le mappe di Apple vengono visualizzate all’interno del quadro strumenti e non sarà necessario lasciare CarPlay per modificare ad esempio i controlli del clima dell’auto, poiché sono integrati nella schermata principale di CarPlay.