La maggior parte degli utenti che sfrutta Android Auto utilizza ancora un cavo USB per collegare lo smartphone all’auto e deve fare i conti con quotidiane perdite di tempo per il collegamento iniziale. Una soluzione c’è e oggi diventa ancora più economica e accessibile.

Per semplificarsi la vita è possibile ricorrere all’adattatore AAWireless (qui trovate la nostra recensione), un gadget comodo e facile da usare che può creare un vero e proprio “ponte wirless” tra il telefono Android e il sistema di infotainment della propria auto.

A partire da oggi e fino al prossimo 2 aprile è possibile sfruttare gli sconti di Pasqua sullo store AAWireless con un risparmio del 15% per l’ottimo adattatore wireless. Vediamo i dettagli in merito a questa nuova promo:

Adattatore AAWireless a prezzo scontato con gli sconti di Pasqua

Come anticipato nell’introduzione, fino al prossimo 2 aprile è possibile acquistare l’adattatore wireless per Android Auto di AAWireless in sconto, con un prezzo ridotto a 59,49 euro. A fronte di una piccola spesa è possibile rendere ancora più smart la propria auto, andando ad aggiungere un pratico dispositivo (da collegare alla porta USB) per connettere il sistema di infotainment di bordo con il proprio smartphone.

Completata una prima configurazione, l’adattatore di AAWireless permetterà un collegamento rapido e, soprattutto, automatico tra il telefono Android e la propria auto, evitando perdite di tempo e garantendo, finalmente, la possibilità di dire addio al fastidioso e anacronistico cavo. La promozione è accessibile esclusivamente tramite il sito web di AAWireless, sfruttando il link qui di sotto:

L’adattatore per Android Auto di AAWireless (progettato e prodotto in Europa) è facile da utilizzare e sfrutta il Bluetooth per connettersi allo smartphone e trasmettere le informazioni allo smartphone. Si tratta di un sistema “plug & play” che consente di sfruttare appieno le potenzialità di Android Auto. A certificare la qualità del prodotto è il giudizio ottenuto su Trustpilot, con 4,5 stelle su 5.

L’acquisto avviene direttamente sul sito ufficiale (se il sito vi appare in inglese, vi basta premere su IT in alto per passare alla lingua italiana). La garanzia è di due anni e la consegna viene effettuata in tempi rapidi (entro 5 giorni lavorativi nella maggior parte dei casi). L’adattatore riceve aggiornamenti firmware costanti tramite l’app companion da installare sullo smartphone. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 2 aprile per sfruttare la promozione.