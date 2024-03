Torniamo a parlare di Android Auto, il sistema di infotainment sviluppato da Google utilizzato da diversi utenti come ausilio durante la guida; qualche giorno fa abbiamo visto insieme come il colosso di Mountain View avesse rilasciato l’ultima versione beta del celebre servizio, a distanza di poco la società ha deciso di avviare il rilascio della medesima versione anche nel canale stabile.

È disponibile Android Auto 11.6 stabile

Android Auto, come diversi altri servizi offerti dall’azienda, è solito ricevere le attenzioni del team di sviluppatori dedicato sotto vari punti di vista: di recente per esempio abbiamo visto come sia stata introdotta l’indicazione delle app utilizzabili a veicolo fermo, o ancora come sia iniziata l’introduzione dei riepiloghi delle notifiche gestiti dall’IA.

Contestualmente al rilascio dell’ultima versione Beta, abbiamo visto come ad un primo sguardo non fossero presenti novità particolari, circostanza che si ripete anche con la distribuzione della stessa versione nel canale stabile. A differenza di quanto successo poco tempo fa con il rilascio della precedente versione di Android Auto, nella quale Google iniziò ad implementare alcune funzionalità legate all’intelligenza artificiale per il riepilogo dei messaggi, questa volta non c’è traccia di particolari nuove funzioni.

Come ben sappiamo l’azienda non rilascia aggiornamenti a caso ed è dunque plausibile che l’update in questione contenga miglioramenti vari e soluzioni per problematiche sotto il cofano; inoltre, potrebbe contestualmente continuare la distribuzione delle funzioni IA appena menzionate che, a conti fatti, sono attualmente disponibili per un numero limitato di utenti.

Nonostante dunque manchino come detto particolari nuove funzionalità ad un primo sguardo, è sempre consigliabile mantenere i software che utilizziamo aggiornati all’ultima versione disponibile: per fare ciò potete fare affidamento al portale APKMirror per procedere con il download e la successiva installazione manuale dell’ultima versione dell’app; in alternativa, potete comunque fare riferimento al Google Play Store grazie al badge sottostante.

