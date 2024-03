Truecaller è indubbiamente il servizio più rinominato e conosciuto per quanto riguarda l’identificazione del chiamante e la protezione da chiamate di spam e ingannevoli. Nonostante la sua popolarità , il servizio continua ad aggiornarsi e a migliorare introducendo funzioni che mirano ad arricchirne l’esperienza utente e rafforzarne le difese.

Negli ultimi mesi l’applicazione ha cavalcato l’ondata d’innovazione dell’IA introducendo nuovamente la registrazione delle chiamate, rafforzandosi con una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale grazie a un Large Language Model (LLM) e implementando Search Context, un altro servizio basato sull’IA che svolge la funzione di anti-truffa che si avvale del Truecaller AI Identity Engine per fornire agli utenti informazioni in tempo reale sui numeri dai quali si hanno ricevuto delle chiamate o che si vuole chiamare.

Ebbene, questi erano solo i primi passi mossi dall’azienda verso un’integrazione totale dell’intelligenza artificiale nel proprio servizio; nelle scorse ore il marchio ha avviato il rilascio di un aggiornamento per la propria applicazione su Android che sfrutta l’IA per mettere un freno alle chiamate di spam, in costante aumento. Vediamo di che si tratta.

L’IA di Truecaller lancia la sfida alle chiamate di spam

La nuova protezione dalle chiamate spam, denominata Max, è stata resa disponibile a partire dalla versione 13.58 e si occupa, inoltre, di identificare i potenziali contatti di spam bloccandoli definitivamente, rendendo la funzione efficace anche nel lungo termine.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno dell’app espande le capacità della stessa andando oltre il consueto metodo di controllo incrociato dei numeri di spam nel database dell’azienda ma riuscendo a identificare e bloccare automaticamente potenziali numeri malevoli impedendo sul nascere la chiamata.

La funzione opera in modo simile al Filtro Chiamate di Google occupandosi, autonomamente, di riconoscere i potenziali numeri sospetti e bloccandoli in anticipo evitando che lo smartphone squilli del tutto.

Truecaller sottolinea, tuttavia, che il blocco delle chiamate di spam mediante l’intelligenza artificiale è attualmente nelle prime fasi di vita e non è così fuori dal comune l’ipotesi che possa bloccare erroneamente chiamate da attività commerciali legittime; come tutto ciò che riguarda l’IA la funzione non potrà che migliorare col passare del tempo e l’aumento di dati e feedback dell’utenza tramite cui addestrarla.

A differenza della versione Android, la funzione di blocco dello spam non sarà disponibile sull’app iOS di Truecaller a causa delle rigide politiche sulla privacy di Apple, che impediscono alle app di accedere alle chiamate spam.

La funzione Max di blocco delle chiamate spam sarà disponibile in esclusiva agli abbonati del piano Premium di Truecaller, grazie alla quale accedere alle rigorose misure di blocco dello spam, bloccando in modo proattivo le chiamate da spammer noti utilizzando gli algoritmi avanzati dell’azienda.

Per attivare la funzione di blocco dello spam tramite IA, basterĂ seguire il percorso Impostazioni > Blocca all’interno dell’app, in cui, in aggiunta alle due opzioni Disattivato e Base, spunterĂ la funzione “Max”.

Sarà interessante osservare l’impatto che potrà avere questa novità di Truecaller nel frenare le chiamate di spam, un fenomeno in costante aumento e che non sembra accennare ad arrestarsi.

Come scaricare o aggiornare Truecaller

Le nuove funzioni di Truecaller sono in fase di rilascio a partire dalla versione 13.58 dell’app per Android. Come avvenuto con le precedenti funzioni che sfruttavano l’intelligenza artificiale, il blocco delle chiamate spam Max sarĂ inizialmente reso disponibile in India, mercato in cui l’azienda testa in maniera ufficiosa i propri prodotti prima di lanciarli nel resto del mondo.

Qualora voleste scaricare l’app o monitorare la situazione per accertarvi di avere l’ultima versione disponibile di Truecaller per Android vi basterĂ seguire il badge sottostante con cui verrete rimandati alla relativa pagina sul Google Play Store.

