Truecaller è indubbiamente il servizio più rinominato e conosciuto per quanto riguarda l’identificazione del chiamante e la protezione da chiamate di spam e ingannevoli. Nonostante la sua popolarità, il servizio continua ad aggiornarsi e a migliorare introducendo funzioni che mirano ad arricchirne l’esperienza utente e rafforzarne le difese.

Nelle ultime settimane l’applicazione ha nuovamente introdotto la registrazione delle chiamate e si è rafforzata con una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale grazie a un algoritmo Large Language Model (LLM).

Ebbene, in queste ore l’azienda ha annunciato un rinnovamento grafico del proprio brand accompagnato da una nuova icona dell’applicazione e l’introduzione di una nuova funzione anti-truffa. Ecco i dettagli.

Truecaller ha una nuova identità grafica che rispecchia i propri valori

Come anticipato, il servizio ha attraversato quello che in gergo viene chiamato rebranding, rinnovando la propria identità grafica attraverso una nuova icona, un nuovo font e un colore blu più acceso.

A detta dell’azienda questo rinnovamento grafico e identitario vuole comunicare il rinnovato senso di impegno nei confronti dei propri utenti e di entusiasmo nell’affrontare nuove sfide; intenzioni che chiaramente si riflettono nell’adozione di un logo più giocoso che ingloba un dettaglio della “t” della nuova scritta dell’azienda che ora utilizza un font in corsivo bianco su fondo blu.

Lindsey LaMont, Marketing Manager di Truecaller, ha sottolineato l’importanza di questi cambiamenti in un mondo in costante evoluzione in cui le vulnerabilità degli utenti alla disinformazione e alle truffe sono in aumento. L’intento dell’azienda è quello di proporsi come punto di riferimento nel settore, simbolo di affidabilità e sicurezza, a cui gli utenti possono fare riferimento per contrastare queste problematiche. Infine, LaMont ha spiegato così il rebranding dell’azienda:

“Oggi sveliamo un’identità rinnovata che riflette la nostra etica, il nostro scopo e la nostra promessa. […] Per costruire un marchio è necessario scomporlo. Tre elementi sono importanti per noi come marchio: il colore blu, il corsivo e l’icona del telefono. Abbiamo amplificato le nostre risorse principali e gli abbiamo dato un nuovo aspetto. Ogni volta che guarderete il logo Truecaller nell’app, sui social media o altrove, vedrete questi elementi riconoscibili.”

L’IA al servizio della sicurezza delle chiamate, ecco Search Context

Le novità per Truecaller non finiscono qui infatti l’azienda ha annunciato, in concomitanza del proprio rebranding una nuova funzione anti-truffa chiamata “Search Content” che si avvale del Truecaller AI Identity Engine per fornire agli utenti informazioni in tempo reale sui numeri dai quali si hanno ricevuto delle chiamate o che si vuole chiamare.

La funzione è la seconda novità annunciata nel giro di qualche mese dall’azienda che si avvale dell’intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza dei propri utenti, segno degli sforzi del produttore in tema di IA, una tecnologia ormai prominente in ogni settore, compreso quello in cui opera Truecaller.

All’atto pratico, ogni qualvolta verrà effettuata la ricerca di un numero, l’applicazione si occuperà di inviare una notifica se il numero in questione è cambiato di recente o è solito cambiare spesso; l’entità delle notifiche dipenderà dal livello di sospetto o meno del cambiamento di numero in questione.

Truecaller divide le suddette notifiche in tre categorie:

Blu : cambiamento di numero neutrale e non a rischio;

: cambiamento di numero e non a rischio; Giallo : cambiamento probabilmente sospetto (più di tre cambiamenti di numero negli ultimi sette giorni);

: cambiamento (più di tre cambiamenti di numero negli ultimi sette giorni); Rosso: cambiamenti di nome e numero costanti, indice di un’attività fraudolenta e particolarmente sospetta.

Come scaricare o aggiornare Truecaller

Il rebranding di truecaller sarà visibile per tutti gli utenti a partire dalle versioni 13.34 su Android e 12.58 su iOS. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda la nuova funzione “Search Content”, la quale dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane. Vi terremo aggiornati appena dovessero emergere ulteriori informazioni.

Qualora voleste scaricare o assicurarvi di aver aggiornato l’applicazione di Truecaller per Android sul Google Play Store vi basterà seguire il badge sottostante: