Tra le funzionalità più apprezzate di Truecaller, la popolare applicazione di identificazione del chiamante, vi è senza dubbio quella che consente la registrazione delle chiamate.

Per aggirare le limitazioni del sistema, che in genere impediscono alle applicazioni di registrare le chiamate, Truecaller ha sviluppato una soluzione apposita: gli utenti possono avviare la funzione di registrazione delle chiamate direttamente dall’applicazione e, in caso di utilizzo di un altro dialer, Truecaller mostra un pulsante di registrazione mobile per l’accessibilità.

Truecaller punta sull’intelligenza artificiale

Introdotta nel 2018 su Android, la funzione di registrazione delle chiamate è stata inizialmente messa a disposizione degli utenti abbonati, per poi essere implementata per tutti nel 2021.

Solo che nel 2022 Google ha deciso di limitare l’accesso alla sua API Accessibility, lo strumento usato da Truecaller per la registrazione delle chiamate e il team di questa applicazione è stato costretto a ritirare la funzionalità.

Truecaller ha annunciato nelle scorse ore il ritorno della registrazione delle chiamate e, grazie alla tecnologia Large Language Model (LLM), l’applicazione presto consentirà agli utenti premium di sfruttare l’intelligenza artificiale per trascrivere le chiamate registrate.

A dire degli sviluppatori, la nuova funzione registra entrambi gli interlocutori della chiamata con elevata chiarezza e fornisce trascrizioni riassuntive di tutte le registrazioni, trasformandole in un testo facile da navigare. Inoltre, per ogni trascrizione verrà fornita una breve riga dell’oggetto e ciò semplificherà la ricerca rapida all’interno di queste trascrizioni.

Gli utenti avranno la possibilità di gestire facilmente le registrazioni (che potranno essere ascoltate, rinominate, condivise o eliminate), concentrandosi così sulle discussioni senza preoccuparsi di prendere appunti.

Il team di Truecaller ci tiene a precisare che tutte le registrazioni saranno memorizzate localmente sui dispositivi degli utenti, garantendo così un livello assoluto di privacy ma gli utenti Android potranno scegliere di eseguire il backup delle registrazioni sui rispettivi account Google Drive.

La nuova funzionalità sarà disponibile per gli utenti premium negli Stati Uniti ma presto dovrebbe essere resa accessibile a livello globale.

Potete scaricare Truecaller per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: