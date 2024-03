Un paio di novità interessanti sono in arrivo su Google Keep per Android, una delle quali legata all’intelligenza artificiale. La nota app per prendere note e appunti sta iniziando ad allargare il rollout della funzione che abbiamo visto in questi mesi, che consente di sfruttare l’IA per aiutare nella creazione di liste; in più, la casa di Mountain View sta testando una nuova barra degli strumenti flottante.

L’IA aiuta a creare liste su Google Keep: la novità è in arrivo

Google prosegue con l’ampliamento delle funzionalità di intelligenza artificiale per le sue app e i suoi servizi. Il mese scorso vi avevamo segnalato i test riguardanti una funzione che consente di farsi aiutare dall’IA nella creazione di liste, e in questi giorni sembra che il rollout si stia allargando a più utenti, come segnalato da Mishaal Rahman.

La funzione sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per la creazione di una lista: nell’esempio qui sotto sono stati presi in esame alcuni film classici da guardare ad Halloween, ma ovviamente le possibilità possono risultare pressoché infinite.

Se la novità “Help me create a list” ha già fatto capolino sul vostro smartphone Android, all’apertura di Google Keep vedrete un messaggio simile a quello qui sopra, che ne spiega il funzionamento. Durante la creazione di una nota, vedrete inoltre l’apposito pulsante per far intervenire l’IA.

La distribuzione di questa novità sembra sia piuttosto lenta, dunque le probabilità che l’abbiate tra le vostre mani senza abilitare flag non è molto alta. Probabilmente si tratta di un cambiamento lato server, ma potete comunque verificare di disporre dell’ultima versione di Google Keep seguendo il badge in fondo.

Nuova barra degli strumenti su Google Keep

Le novità che ci attendono su Google Keep non sono finite qui, perché la casa di Mountain View sta testando una nuova barra degli strumenti. Quest’ultima sembra risultare più moderna e coerente con lo stile adottato da Google di recente: la barra inferiore ancorata potrebbe lasciare il posto a una più compatta “pillola” flottante, come quella che potete vedere nelle immagini comparative qui sotto (via AssembleDebug).

Questa nuova barra dispone di tre pulsanti, e sembrano essere spariti i comandi per le note audio e per le immagini. Probabile che quello che non vediamo possa essere raggiunto attraverso il pulsante “+” al centro. Purtroppo questa novità non è ancora in distribuzione per gli utenti: per averla è necessario disporre almeno della versione 5.24.102 e abilitare uno specifico flag (procedimento che richiede i permessi di root).

Per aggiornare alla più recente versione dell’app Google Keep per Android potete seguire il badge qui di seguito per il Google Play Store.

