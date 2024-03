L’operatore telefonico Fastweb ha annunciato di aver avviato negli scorsi giorni il rilascio di un nuovo aggiornamento per MyFastweb, l’applicazione messa a disposizione degli utenti per consentire di gestire e monitorare l’abbonamento di telefonia fissa o mobile.

Lo scorso ottobre l’applicazione aveva ricevuto un completo rinnovamento estetico, introducendo, tra le altre, la sezione “Per Te”, e ora può godere di un’interfaccia totalmente rinnovata, più pulita e facile da navigare, ennesimo tassello nella nuova identità visiva dell’operatore.

Questo aggiornamento procede nella stessa direzione e punta a rendere l’applicazione dell’operatore sempre più matura e ricca di funzioni utili al servizio del cliente. In particolare, l’app sarebbe accogliendo una comoda possibilità di personalizzazione delle proprie reti, eccola nel dettaglio.

MyFastweb consentirà di personalizzare il nome delle proprie linee attive

Le versioni in questione sono la 6.0.20 e la 6.0.15 rispettivamente su Android e iOS, aggiornate il 19 e il 20 marzo.

L’update, a detta dell’operatore, apporta le consuete migliorie alla stabilità generale e correzioni di bug vari; nella fattispecie introduce un’unica vera novità ovvero la possibilità di rinominare le varie linee telefoniche sottoscritte all’interno dell’applicazione.

Sarà dunque possibile personalizzare il nome visualizzato alla sezione “Linee attive” in modo da monitorare al meglio le varie linee, qualora se ne fosse sottoscritta più di una.

Come potete notare dalla nostra schermata, per accedere alla funzione basterà tappare sulla propria immagine del profilo (posizionata in alto a destra) per accedere alla sezione personale; da qui si avrà accesso a varie informazioni quali il metodo di autenticazione dell’app, l’indirizzo della fornitura, nome e cognome, il codice cliente dell’intestatario del contratto e il numero di linee all’attivo.

A questo punto basterà selezionare l’icona della matita per cambiare il nome della rete; nome che sarà possibile modificare in qualsiasi momento.

La funzione per rinominare le proprie reti attive pertanto contribuirà a rendere l’applicazione ancora più flessibile e intuitiva adattandosi così alle varie esigenze dei clienti dell’operatore.

I casi d’uso sono presto detti: basti pensare a un utente con molteplici linee attive, siano esse fisse o mobili; poter distinguere a colpo d’occhio una rete dall’altra (magari relativa a uno smartphone aziendale, un secondo dispositivo o una seconda abitazione) è una comodità non da poco.

Ricordiamo, inoltre, che all’interno della sezione di MyFastweb è possibile gestire l’abbonamento alle offerte di rete fissa o mobili, oltre che il proprio Internet Box nella sezione dedicata. L’app permette peraltro di configurare alcuni servizi di domotica integrata come Alexa, Siri e Google Assistant.

Non manca la sezione “Fatture” in cui monitorare il saldo e l’andamento dei propri consumi, consultare il Conto Fastweb ed effettuare la ricarica delle SIM.

Possibile, inoltre, accedere all’assistenza tecnica, contattando il Customer Care o consultando le risposte dell’operatore alle domande più frequenti e l’opzione di seguire l’avanzamento delle proprie richieste al reparto tecnico.

Come scaricare o aggiornare l’app MyFastweb

La modifica del nome delle reti attive dovrebbe essere già disponibile per la maggior parte degli utenti Android; qualora non foste tra questi vi basterà verificare la disponibilità dell’aggiornamento, visitando la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante): nel caso in cui fosse presente un aggiornamento, effettuate un tap su “Aggiorna”.

Qualora vogliate installarla per la prima volta, invece, basterà effettuare un tap su “Installa”.

