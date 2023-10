L’operatore telefonico Fastweb ha da poco annunciato il totale rinnovamento di MyFastweb, la propria app messa a disposizione degli utenti per consentire di gestire e monitorare l’abbonamento di telefonia fissa o mobile.

L’applicazione può godere ora di un’interfaccia totalmente rinnovata, più pulita e facile da navigare, ennesimo tassello nella nuova identità visiva dell’operatore. Non cambiano né la sostanza né i contenuti disponibili che sono semplicemente stati riorganizzati per rendere l’app più vicina alle esigenze dei clienti.

Fastweb rinnova la propria app MyFastweb

Continua il periodo di forti cambiamenti in casa Fastweb: dopo avere introdotto le SIM eco-friendly e le eSIM per i clienti consumer e business, e avere lanciato il nuovo servizio Mobile Re-Generation, l’operatore giallo ha rinnovato la propria app MyFastweb, coinvolgendo attivamente clienti e dipendenti nel processo di redesign, mediante test di usabilità, feedback e interviste, per garantire un’esperienza utente decisamente ottimizzata.

Di seguito riportiamo le parole di Michele Sarzana, responsabile delle divisioni Brand, Communication & Digital Experience di Fastweb:

“Con il lancio della nuova MyFastweb abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale totalmente nuova, sempre più intuitiva, immediata e smart. Una super app che non solo permette di gestire e monitorare con estrema facilità il proprio abbonamento ma che rappresenta inoltre un punto di accesso privilegiato a tutto il mondo dei servizi a valore aggiunto di Fastweb.”

Tutte le novità dell’app

Con la rinnovata app MyFastweb, disponibile da oggi sia su dispositivi Android che su dispositivi iOS, l’operatore vuole mantenere il proprio impegno per contribuire a migliorare la vita delle persone attraverso il digitale.

La prima, grossa, novità dell’app è rappresentata dalla sezione Per te, quella che ora accoglie l’utente dopo avere effettuato l’accesso: all’interno di questa sezione, descritta come “Qui trovi tutto il mondo Fastweb dedicato a te”, si apre una finestra su tutto il mondo Fastweb in modo tale che gli utenti possano rimanere aggiornati su iniziative e offerte loro riservate (dai corsi digitali gratuiti della Fastweb Digital Academy fino ai vantaggi del programma FastwebUP).

Attraverso la barra di navigazione in basso, poi, si può raggiungere la rinnovata schermata home che contiene al suo interno tante schede quante sono le utenze (mobili o di rete fissa) registrate a nome dell’utente: per quanto concerne la linea mobile, mostra credito residuo, traffico e consumi; per quanto concerne la linea fissa, ad esempio, vengono mostrate alcune opzioni legate al modem NeXXt incluso nell’offerta.

Le altre schede disponibili sono “Supporto”, che permette di accedere al portale del supporto dell’operatore, “Fatture”, che consente di gestire l’offerta, visualizzare le fatture e ricaricare la propria SIM, e “Menu”, che racchiude collegamenti a tutte le sezioni dell’app.

Previous Next Fullscreen

Come scaricare o aggiornare l’app MyFastweb

Per ricevere la nuova versione dell’app MyFastweb su uno smartphone Android, vi basterà verificare la disponibilità dell’aggiornamento, visitando la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante): nel caso in cui fosse presente un aggiornamento, effettuare un tap su “Aggiorna”. Qualora vogliate installarla per la prima volta, invece, basterà effettuare un tap su “Installa”.

Nel caso in cui, invece, siate clienti Fastweb e sfruttiate la SIM attraverso un iPhone, potrete procedere con il download e l’installazione (o con l’aggiornamento) dell’app MyFastweb attraverso l’App Store di Apple: basterà raggiungere la pagina dell’app tramite questo link ed effettuare un tap su “Ottieni” o su “Aggiorna”.

Potrebbero interessarti anche: Le migliori offerte telefoniche di Fastweb e TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Iliad e Optima aderiscono al Codice di Condotta: ecco le novità