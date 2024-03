A mezzanotte è ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte di Primavera Amazon che, fino al prossimo 25 marzo, consente di acquistare in sconto tantissimi prodotti, inclusi alcuni degli smartphone Android più apprezzati di produttori, anche blasonati, come Xiaomi.

Proprio il produttore cinese ha deciso di rilanciare e raddoppiare, affiancando alle offerte proposte da Amazon l’iniziativa Sconti di primavera sullo store ufficiale mi.com che, fino al 2 aprile, consente di acquistare in offerta un smartphone e tanti altri dispositivi del proprio ecosistema a prezzi convenienti. In questo articolo proveremo a segnalarvi le offerte più interessanti, sia su Amazon che sullo store ufficiale, per quanto concerne i dispositivi Xiaomi.

Dispositivi Xiaomi in sconto sul sito uffiale

Partiamo dall’analizzare le offerte che il produttore cinese propone sul proprio store ufficiale. Queste saranno attive fino alle 23:59 di lunedì 1 aprile 2024 e investono tantissimi prodotti, dagli smartphone più venduti dei marchi Xiaomi, Redmi e POCO, ai dispositivi indossabili come cuffie e smartwatch, passando anche per robot aspirapolvere e lavapavimenti, purificatori d’aria, smart TV e tanto tanto altro.

Offerte sugli smartphone (anche Redmi e POCO)

Gli smartphone proposti in offerta da Xiaomi sullo store ufficiale sono “pochi ma buoni” e consentono di risparmiare una bella somma rispetto al prezzo di listino: tra quelli in offerta, che ritroverete all’interno dell’elenco sottostante, rientrano smartphone che coprono in toto la fascia media e la fascia entry-level del mercato, come Xiaomi 13T, Redmi Note 12, Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro+ 5G (visibile nell’immagine di copertina), POCO M6 Pro, POCO X6 5G e POCO X6 Pro 5G.

Offerte su indossabili e dispositivi AIoT

Per quanto concerne i dispositivi indossabili, come cuffie e smartwatch, o i dispositivi AIoT come smart TV, robot aspirapolvere e tanto tanto altro, ci limiteremo a segnalarvi le offerte che riteniamo più interessanti:

Dettagli utili per gli acquisti sullo store ufficiale di Xiaomi

Non temete se i prezzi che compaiono nelle pagine dei prodotti sono più alti rispetto a quelli da noi segnalati: infatti, aggiungendo i prodotti al carrello, verrà automaticamente applicato uno sconto di 10 euro (per acquisti da 99 euro), uno sconto di 30 euro (per acquisti da 199 euro) o uno sconto di 50 euro (per acquisti da 299 euro).

Lo store ufficiale di Xiaomi consente inoltre di usufruire della spedizione gratuita (in 2-5 giorni lavorativi), di pagare con i più diffusi metodi di pagamento (incluso PayPal) e, su determinati prodotti, di pagare a rate senza interessi. È poi possibile effettuare un reso gratuito entro 15 giorni dalla ricezione del prodotto.

Tutte le offerte attive sullo store ufficiale di Xiaomi

Dispositivi Xiaomi in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Passiamo ora alle offerte del produttore cinese che rientrano nella promozione di Amazon chiamata Festa delle Offerte di Primavera (fino al 25 marzo 2024). A differenza delle offerte sullo store ufficiale, qua dominano in maniera incontrastata gli smartphone, mentre i dispositivi indossabili o AIoT scontati sono molti meno.

Offerte sugli smartphone (anche Redmi e POCO)

Offerte su indossabili e dispositivi AIoT

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon non finisce qui

Quelle sui dispositivi Xiaomi sono solo una minima parte delle offerte proposte da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera che continuerà fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024 (anche se alcune offerte sono “a tempo” e quindi potrebbero concludersi prima).

Per conoscere le offerte riguardanti tutte le altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri approfondimenti dedicati, proposti poco sotto e suddivisi per categoria, o seguire questo link per scoprire tutte le offerte. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il questo link. In conclusione, se non volete perdervi le migliori offerte in qualsiasi momento, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram che su su WhatsApp.

Offerte per categoria

Potrebbero interessarti anche: Recensione Xiaomi 13T Pro: foto e video Leica ma a un prezzo meno proibitivo e Recensione Redmi Note 13 Pro+ 5G: bello come uno smartphone di fascia alta