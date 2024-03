Sul finire del 2022 l’operatore WINDTRE lanciò il proprio servizio Wi-Fi Calling (chiamato anche VoWiFi o anche Voice Over Wi-Fi) che, nel corso del tempo, ha accolto sempre più smartphone nella lista dei dispositivi compatibili.

Quest’oggi vediamo insieme le ultime aggiunte apportate dall’operatore, tra cui figurano gli ultimi smartphone di fascia media del colosso coreano Samsung, nonché l’ultimo flagship Xiaomi recentemente presentato.

La lista degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WINDTRE accoglie nuovi smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL e ZTE

WINDTRE offre ai propri clienti il servizio Wi-Fi Calling, grazie al quale gli utenti possono trasferire il traffico telefonico di una chiamata vocale dalla rete cellulare ad una rete wireless (domestica o pubblica che sia), andando in questo modo a sopperire ad un’eventuale scarsa copertura della rete cellulare, permettendo all’utente di continuare la telefonata utilizzando il protocollo VoIP.

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore l’operatore ha aggiunto alcuni dispositivi alla lista di quelli compatibili con il servizio, si tratta di smartphone di vari brand tra cui Samsung, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL e ZTE. Nello specifico sono stati aggiunti i seguenti dispositivi: OPPO A77 5G, Realme Note 50, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A55 5G, TCL 505, TCL 50SE, Xiaomi Redmi A3, Xiaomi 14 Ultra 5G, ZTE Blade A34 e ZTE Blade A54.

Grazie alle aggiunte appena menzionate, la lista dei dispositivi presente sul sito ufficiale di WINDTRE si allarga ulteriormente e ora conta i seguenti dispositivi:

Alcatel 1B

Honor 50 5G

Honor 50 Lite

Honor 70

Honor 70 Lite

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4 Lite 4G

Honor Magic4 Lite 5G

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Lite 5G

Honor Magic6 Lite 5G

Honor Magic Vs

Honor Magic6 Pro 5G

Honor Magic V2

Honor X5 Plus

Honor X6

Honor X6a

Honor X7

Honor X7a

Honor X7b

Honor X8

Honor X8a

Honor X8b

Honor X8 5G

Motorola Moto edge 40 Neo 5G

Motorola Moto e13

Motorola Moto g13

Motorola Moto g14

Motorola Moto g23

Motorola Moto g34 5G

Motorola Moto g53 5G

Motorola Moto g73 5G

Motorola Moto g84 5G

Motorola razr 40 Ultra

Motorola razr 40

Motorola edge 30 Neo

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

Oneplus Nord 3 5G

Oneplus 11 5G

OPPO A17

OPPO A18

OPPO A38

OPPO A58

OPPO A77 5G

OPPO A78 5G

OPPO A79 5G

OPPO Reno 8 Pro 5G

OPPO Reno 10

OPPO Reno10 5G

OPPO A17k

OPPO A1x 5G

OPPO A78 5G

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 5G

OPPO Find X6 Pro 5G

OPPO Find X6 5G

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno10 Pro 5G (China)

OPPO Reno 10 Pro+ 5G

Realme 11 Pro 5G

Realme C53

Realme Note 50

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 4G NE

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A14 LTE

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Lite

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy Note 10s

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 5G FE

Samsung Galaxy S21 5G FE NV

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23+ 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24+ 5G

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G T736B

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Samsung Galaxy Tab S9+ 5G

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Samsung Galaxy Z Flip5 5G

Samsung Galaxy Z Fold5 5G

TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER 5G

TCL 40 R 5G

TCL 505

TCL 50SE

Vivo V23 5G

Vivo Y21

Vivo Y33s

Vivo Y55 5G

Vivo Y72 5G

Vivo Y76 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T | 5G

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro | 5G

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Redmi A2

Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra 5G

ZTE Blade A33s

ZTE Blade A34

ZTE Blade A52

ZTE Blade A53

ZTE Blade A54

ZTE Blade A72

ZTE Blade A72s

ZTE Blade A73 5G

ZTE Blade V50 design 5G

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone SE 3rd edition

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

L’operatore WINDTRE infine sottolinea che per poter beneficiare del servizio Wi-Fi Calling in maniera gratuita gli utenti non solo devono essere in possesso di un dispositivo presente nella lista sopra riportata, ma questo deve anche essere aggiornato all’ultima versione disponibile del proprio sistema operativo; inoltre è necessario abilitare l’opzione “Chiamata Wi-Fi” o “Effettua chiamate tramite Wi-Fi” nelle impostazioni del telefono.

