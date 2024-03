Dopo che le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea hanno contestato Meta in merito alla raccolta e al trattamento dei dati degli utenti, verso la fine dell’anno scorso la società ha lanciato l’abbonamento a Facebook e Instagram senza pubblicità in Europa.

Il prezzo stabilito da Meta per poter utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità e senza tracciamento in UE è di 9,99 euro al mese, ma Reuters ora riferisce che Meta afferma di essersi offerta di ridurre il prezzo del suo abbonamento.

Meta è disposta ad abbassare il costo dell’abbonamento a Facebook a 5,99 euro al mese

Secondo quanto riportato, intervenendo in un’audizione con la Commissione europea, l’avvocato di Meta Tim Lamb ora afferma che la società si è offerta di abbassare il prezzo dell’abbonamento da 9,99 euro al mese a 5,99 euro al mese per un singolo account e 4 euro per eventuali account aggiuntivi nel tentativo di “raggiungere uno stato stazionario”.

L’abbonamento introdotto in UE da Meta ha sollevato non poche lamentele da parte dei gruppi di consumatori, definendo la misura come un “paga o acconsenti” e oltretutto a un prezzo molto sproporzionato rispetto al valore che la società ottiene dal monitoraggio degli utenti dell’UE.

Non è chiaro se il semplice abbassamento del costo di questo abbonamento mensile risolverà i problemi di privacy in Europa, in quanto potrebbe non essere solo una questione di prezzo.

Ad esempio il BEUC, che riunisce 45 organizzazioni di consumatori di 32 paesi in Europa, ha chiesto a Meta di dare ai consumatori più tempo per riflettere sulla loro scelta e di essere più trasparente su quali dati vengono raccolti con l’opzione a pagamento.

