Meta ha annunciato che per rispettare l’evoluzione delle normative europee sta introducendo una nuova opzione di abbonamento per Facebook e Instagram in UE, SEE e in Svizzera.

L’abbonamento consentirà di utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità, tuttavia le piattaforme continueranno a essere utilizzabili gratuitamente con annunci pertinenti.

L’esperienza per gli utenti non paganti non cambierà e gli strumenti di preferenza degli annunci esistenti rimarranno disponibili.

Facebook e Instagram senza pubblicità con l’abbonamento

A seconda di dove lo acquista l’abbonamento costerà 9,99 euro al mese sul Web oppure 12,99 euro al mese su iOS e Android, poiché Meta fa pagare agli abbonati le commissioni richieste da Apple e Google.

A prescindere da dove lo si acquista, l’abbonamento verrà applicato a tutti gli account Facebook e Instagram collegati nel centro account utente, ma a partire dal 1° marzo 2024, verrà applicata una tariffa aggiuntiva di 6 euro al mese sul Web e 8 euro al mese su iOS e Android per ogni account aggiuntivo elencato nel centro gestione account.

L’abbonamento senza pubblicità sarà disponibile solo per le persone di età pari o superiore a 18 anni in UE, SEE e in Svizzera.

Meta fa sapere che l’abbonamento ha lo scopo di rispondere alle preoccupazioni dell’Unione Europea in merito al targeting degli annunci e alle pratiche di raccolta dati dell’azienda.

Nel comunicato Meta afferma che crede in Internet supportato dalla pubblicità e aggiunge che si impegna a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, in base alle sue politiche e al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE, sia che le persone scelgano di utilizzare i prodotti gratuitamente con annunci pubblicitari o di abbonarsi per non vederli.

