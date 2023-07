Il Google Play Store è indubbiamente una parte fondamentale del sistema operativo Android, quindi è alquanto strano che un elemento importante come la barra di navigazione non sia presente in quasi tutte le sezioni dell’app.

Attualmente la barra con le schede di navigazione è presente nella pagina iniziale del Play Store, ma scompare non appena si apre lo strumento di ricerca, oppure la scheda di un’applicazione, costringendo l’utente a tornare continuamente alla pagina principale per potervi accedere.

Ora sembra che Google stia finalmente rimediando a questa scomodità, poiché abbiamo individuato la barra di navigazione anche in altre sezioni del Google Play Store.

Lo screenshot mostra che la barra di navigazione è presente ad esempio quando si apre la scheda relativa a un’applicazione partendo dal proprio browser o aprendo un link inviato da qualcun altro. L’augurio è che Google la renda ampiamente accessibile anche in altre sezioni del Play Store, per spingere gli utenti a continuare a navigare nell’app piuttosto che a tornare al browser o uscire immediatamente.

Al momento non abbiamo informazioni in merito a quanto questa novità potrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti.

Il Play Store sta per ottenere anche altre novità, come i filtri delle app in base al dispositivo e una riprogettazione che strizza l’occhio a smartphone pieghevoli e tablet.

