Quali sono i marchi Android preferiti dagli utenti di dispositivi mobili? Quali browser vanno per la maggiore, e quanto sono diffuse le versioni di Android? Possiamo rispondere a queste domande (e non solo) grazie agli ultimi dati forniti da Uptodown, piattaforma internazionale per la distribuzione di applicazioni disponibile in 17 lingue.

Android nel 2024: ecco marchi più diffusi, browser preferiti e versioni utilizzate

Uptodown ha pubblicato il suo rapporto annuale sulle abitudini degli utenti dei dispositivi mobili Android. Ha analizzato i dati di traffico degli utenti che hanno visitato la piattaforma tra il 1° febbraio e il 29 febbraio 2024 per stilare un interessante rapporto: i risultati sono basati sulle statistiche di traffico generate dai 100 milioni di utenti mensili unici e dagli oltre 4,5 milioni di file pubblicati.

Iniziamo dai marchi preferiti dagli utenti: i dati mostrano un importante vantaggio per Samsung, che continua anche quest’anno a dominare il mercato come produttore con il maggior numero di dispositivi in tutto il mondo (29,48%), pur con una leggera flessione della sua quota. Sul podio troviamo Huawei (15,31%) e Xiaomi (15,16%), con la prima probabilmente favorita dal grande successo ottenuto in patria. Seguono poi Vivo (4,98%) e OPPO (4,92%), che consolidano la loro posizione.

Scendendo ulteriormente troviamo Realme con il 3,93%, Infinix (3,28%), Techno (2,80%), OnePlus (1,23%), Amazon (1,07%) e Itel (0,56%). I tre marchi che qui da noi conosciamo poco fanno parte del colosso cinese Transsion, che è riuscito a superare altri grandi produttori in diversi Paesi emergenti (diventando il più venduto in Africa e in alcune aree di America Latina, Asia e Oceania). Tra i dispositivi specifici di maggior successo abbiamo Huawei P40 Lite e Huawei Y6p, seguiti da Samsung Galaxy S10 e da POCO X3 Pro: si tratta di dati relativi, dato che nessuno di questi è riuscito a superare lo share dello 0,70% (considerando l’enorme quantità di modelli sul mercato).

Passiamo ai browser, anche se il primo posto non è minimamente in discussione nemmeno quest’anno. In vetta alle preferenze degli utenti abbiamo Google Chrome con quasi il 90% (89,77% per la precisione), seguito a distanza siderale da Samsung Internet Browser (3,21%), Opera (1,53%), UC Browser (0,49%) e Amazon Silk (0,35%). Per la prima volta appare in classifica il browser Amazon per i suoi dispositivi Fire, che scalza Firefox (0,19%).

I risultati riguardanti le versioni di Android confermano il trend di questi ultimi anni. La release più recente, ossia Android 14 (senza ovviamente considerare Android 15 attualmente solo in Developer Preview), resta ai margini con il 4,54%, mentre la versione più diffusa è la penultima, Android 13 (21,38%). Il podio è completato da Android 11 (16,32%) e Android 10 (14,72%), che “battono” Android 12 (13,89%) e Android 9 Pie (8,96%).

Tra gli altri risultati emersi dal rapporto di Uptodown abbiamo qualche dato curioso: a quanto pare la risoluzione dello schermo più utilizzata è quella 360 x 800 (15,55%), seguita da quella 360 x 640 (10,56%). A livello di tipologia di dispositivo, il più utilizzato è senza dubbio lo smartphone (94,42%), che batte di parecchio tablet (4,67%) e Android TV (0,91%).

