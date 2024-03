L’11 marzo 2024, Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, smartphone Android che rinnovano la serie Galaxy A del colosso sudcoreano e che puntano, come di consueto, a fare la voce grossa nel loro terreno di gioco preferito: la fascia media del mercato.

Vista la popolarità degli smartphone di fascia media di casa Samsung, prima di passare alle recensioni e ai confronti sul campo, abbiamo pensato di realizzare un confronto “sulla carta” con protagonisti il modello 2024 e il predecessore diretto, ovvero il Samsung Galaxy A54 5G del 2023, per scoprire quali sono le differenze tra le due generazioni e, soprattutto, quale tra i due dispositivi convenga preferire al momento.

Samsung Galaxy A55 5G vs Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A55 5G arriva sul mercato a praticamente un anno di distanza dal predecessore Samsung Galaxy A54 5G. Di conseguenza, il modello 2024 può vantare specifiche più attuali rispetto a quelle del predecessore diretto che, tuttavia, continua a configurarsi come uno smartphone di fascia media tra i più in voga, complice il fisiologico calo di prezzo e la ormai consolidata affidabilità dei dispositivi del colosso sudcoreano.

Anche se l’anima del dispositivo non viene intaccata più di tanto nel salto generazionale, ci troviamo di fronte a due dispositivi diversi sul fronte delle dimensioni ma non solo. Di seguito andremo a mettere a confronto “sulla carta” i vari aspetti. Prima di iniziare, qualora siate interessati, vi lasciamo al confronto tra le schede tecniche dei due dispositivi.

Design: tanto simili quanto diversi per dimensioni e materiali

Il primo ambito su cui andiamo a confrontare Samsung Galaxy A55 5G e Galaxy A54 5G è quello del design. Pur presentando tanti fattori in comune, soprattutto nell’estetica generale e nella certificazione IP67 offerta da entrambi i dispositivi, è chiaro che il colosso sudcoreano abbia deciso di osare rispetto al passato, proponendo un dispositivo più grande, più premium e caratterizzato da una scelta stilistica piuttosto audace sul bordo laterale destro.

Dal punto di vista costruttivo, Galaxy A55 5G guadagna un frame in alluminio, che rimpiazza la plastica presente sul predecessore, e un vetro Gorilla Glass Victus+ a protezione del display (sul modello 2023 era presente Gorilla Glass 5): questi due aspetti conferiscono al modello 2024, rispettivamente, un aspetto in generale più premium e una maggiore resistenza a graffi e rotture nella parte frontale.

A proposito di display, il modello 2024 guadagna un pannello più grande che, in fin dei conti, mantiene le stesse specifiche del predecessore: dai 6,4 pollici di Galaxy A54 5G, passiamo ai 6,6 pollici di Galaxy A55 5G. Le dimensioni in pianta ovviamente crescono anche se, complice di un buon lavoro di ottimizzazione delle cornici che circondano il display, ora sottili e praticamente simmetriche su tutti i lati (anche il mento è molto meno pronunciato rispetto al passato), la differenza complessiva si riduce a pochi millimetri in più in altezza e a frazioni di millimetro in più in larghezza.

Al posteriore, oltre alle colorazioni (che cambiano profondamente), notiamo una piccola differenza nelle dimensioni e nel collocamento del comparto fotografico, ora leggermente più vicino all’angolo in alto a sinistra e caratterizzato da oblò più grandi.

Le differenze più evidenti risiedono sui bordi laterali che su Galaxy A55 5G sono piatti (non più “bombati” come su Galaxy A54 5G), riprendendo quelli visti sui più recenti Galaxy S24 e spingendosi oltre per un concetto estetico espresso sul bordo destro: troviamo infatti un gioco di incavi e sporgenze nella zona dei pulsanti fisici, con bilanciere del volume e tasto di accensione/spegnimento che sono collocati in una porzione sporgente, con una bombatura, dal bordo laterale. Praticamente invariato, invece, lo spessore; cresce di 11 grammi il peso.

Performance: Exynos 1480 contro Exynos 1380

Nel passaggio dalla generazione 2023 alla generazione 2024, il cuore pulsante resta un Exynos: Samsung Galaxy A55 5G è plasmato intorno all’Exynos 1480, SoC realizzato a 4 nm che si configura come erede dell’Exynos 1380 (realizzato a 5 nm) presente a bordo di Galaxy A54 5G, rispetto al quale, sulla carta, risulta più potente ed efficiente.

Entrambe le piattaforme possono contare su una CPU a 8 core (quattro di performance e quattro core di efficienza), con frequenza più alte per Exynos 1480 (2,7 GHz) sui core di performance; cambia la GPU: dalla Mali-G68 MP5 di ARM, si passa a una GPU custom chiamata Xclipse 530, realizzata in collaborazione con AMD in maniera molto simile, anche se di tutt’altra pasta, rispetto a quella che troviamo a bordo del SoC Exynos 2400 dei Galaxy S24. Anche l’NPU è stata ottimizzata per offrire performance superiori.

Per le conferme del caso, bisognerà attendere le prove sul campo: siamo comunque certi che Galaxy A55 5G possa offrire performance degne di un solido smartphone di fascia media, come d’altronde ha fatto il suo predecessore diretto che, forse, trovava nel SoC il vero “limite”.

Non cambiano invece i quantitativi di memoria (8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione), la batteria (5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W) e il comparto connettività (5G anche su eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C).

Comparto fotografico: nulla di nuovo sotto al sole

Passiamo ora al comparto fotografico dei due smartphone, ambito che non ha potuto giovare di alcun miglioramento “hardware” nel passaggio dalla generazione 2023 alla generazione 2024. Sulla carta, infatti, sia Samsung Galaxy A55 5G che Galaxy A54 5G possono contare su un totale di quattro sensori: principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 12 megapixel, macro da 5 megapixel e fotocamera anteriore da 32 megapixel.

Le differenze, quindi, dovrebbero risiedere solo negli algoritmi fotografici (anche se spesso le modifiche software vengono diffuse anche su modelli precedenti, purché supportate) e nelle performance dell’ISP (processore d’immagine) presente all’interno del SoC: l’ISP integrato nell’Exynos 1480 dovrebbe avere una marcia in più rispetto a quello dell’Exynos 1380.

Software: solita e aggiornatissima One UI, non cambia il supporto

Sul fronte del software, nessuna sorpresa: Samsung Galaxy A55 5G debutta sul mercato con a bordo la One UI 6.1, la più recente versione della completissima e apprezzatissima interfaccia utente della casa, basata su Android 14. Il modello 2023 è attualmente “fermo” alla One UI 6.0, sempre su base Android 14. La differenza, novità per un Galaxy A, sta nell’implementazione di Knox Vault, una funzionalità di sicurezza basata sull’hardware che finora è stata relegata ai modelli di punta.

Nessuna novità sul fronte del supporto software: il modello 2024 ricalca quanto proposto dal modello 2023, proponendo quattro aggiornamenti di Android (si arriverà probabilmente ad Android 18) e cinque anni di patch di sicurezza (fine supporto stimata a marzo 2029). Da questo punto di vista, Galaxy A54 5G dovrebbe quindi aggiornarsi per un anno in meno, arrivando fino ad Android 17 e fino a marzo 2028 per le patch di sicurezza.

Prezzi: quale scegliere tra Samsung Galaxy A55 5G e A54 5G?

Il capitolo finale è quello che riguarda i prezzi. Dal momento che Galaxy A54 5G ha ormai un anno sulle spalle, è bene partire da un confronto sui prezzi di listino, pressoché invariati anche col modello 2024:

Samsung Galaxy A55 5G

Taglio da 128 GB al prezzo di 499,90 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 549,90 euro

Samsung Galaxy A54 5G

Taglio da 128 GB al prezzo di 499,90 euro

Taglio da 256 GB al prezzo di 569,90 euro



Il Samsung Galaxy A55 5G può attualmente essere acquistato sfruttando una interessante promo lancio (sia su Amazon che sul Samsung Shop) che consente di acquistare il dispositivo nel taglio da 256 GB al prezzo del dispositivo nel taglio da 128 GB.

Questo è tutto ma solo per il momento: presto, vi proporremo la recensione di Samsung Galaxy A55 5G e poi passeremo a un confronto con il predecessore che va oltre quello che la carta e le specifiche raccontano, con prove empiriche sul campo.

