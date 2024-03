Tra i vari browser web in circolazione spicca senza dubbio Google Chrome, il software sviluppato e offerto dall’azienda è infatti uno dei più apprezzati e utilizzati a livello mondiale e viene spesso e volentieri scelto e utilizzato dagli utenti al posto dei prodotti simili offerti dalla concorrenza.

Il team di sviluppo dietro il browser è sempre al lavoro per risolvere eventuali problematiche e implementare nuove funzionalità, di recente a titolo di esempio abbiamo visto come Chrome abbia reso i suggerimenti ancora più efficaci grazie a tre nuove funzioni, come abbia facilitato la creazione di gruppi di schede, o ancora come la versione mobile del browser potrebbe in futuro consentire di salvare i fotogrammi video.

Oggi, grazie a quanto condiviso dall’utente Leopeva64 su X (ex Twitter), diamo uno sguardo ad una nuova funzionalità inserita nel canale Canary e che, nel prossimo futuro, dovrebbe essere resa disponibile per tutti gli utenti.

Google Chrome vi permetterà di trasformare qualsiasi sito web in PWA

Molti di voi sicuramente sanno come Chrome offra attualmente la possibilità di trasformare alcuni siti web in PWA (Progressive Web Apps), queste applicazioni sono state introdotte dal colosso di Mountain View con lo scopo di eliminare gradualmente tutte le app Chrome su Windows, Mac e Linux; in buona sostanza le PWA sono delle applicazioni web possono essere installate sul desktop di un utente e che funzionano come se fossero app e programmi normali. Secondo l’azienda, l’adozione di questo strumento da parte degli utenti è stata notevole, motivo per cui Google sta lavorando per consentire a tutti di trasformare qualsiasi sito web in una PWA.

Come ben sappiamo, lo sviluppo del browser Chrome passa attraverso diversi canali, tra questi figura il canale Canary nel quale sono state individuate le novità di cui a breve parleremo e dal quale provengono le immagini che potete vedere poco sotto.

Come potete notare, nell’ultima versione disponibile di Chrome Canary Google ha aggiunto un’opzione “Installa pagina come app”, visualizzabile nel sotto menù Salva e condividi: utilizzando questa nuova funzionalità, qualsiasi sito web può essere trasformato in una Progressive Web App, cliccando sull’app quindi essa si aprirà in una pagina dedicata.

In alcuni casi specifici, ovvero per i siti che già vantano la propria PWA, la nuova voce mostrerà espressamente il nome dell’applicazione (come accade per Reddit e YouTube nelle ultime due immagini della galleria poco sopra).

Qualora foste utenti Chrome Canary e voleste attivare la novità in questione, sarà sufficiente provvedere all’attivazione dei seguenti flag:

chrome://flags/#web-app-universal-install chrome://flags/#shortcuts-not-apps

Allo stato attuale il canale Canary è giunto alla versione Chrome 124, ma non è dato sapere al momento in quali versioni Beta e stabili verrà implementata la nuova funzionalità, non ci resta che attendere per scoprirlo.

