Nel momento in cui si desidera acquisire rapidamente uno screenshot o salvare un fotogramma di un video, si possono incontrare non poche difficoltà a seconda del lettore multimediale che si sta utilizzando.

Da qualche mese il team di sviluppatori di Google Chrome ha iniziato a testare una funzionalità che consente di copiare direttamente i frame di YouTube ma fino a questo momento ciò riguarda solo la versione desktop del browser del colosso di Mountain View.

In arrivo una comoda nuova funzione su Google Chrome per Android

Pare che il team di sviluppatori di Google abbia in programma di implementare una funzionalità simile anche nella versione di Google Chrome destinata ai dispositivi basati su Android, almeno ciò è quanto emerge da un recente post su X del leaker Leopeva64.

Stando a quanto si apprende da un commit su Gerrit, la funzionalità in questione è già in fase di lavorazione ma al momento non è ancora stata abilitata (e non sono disponibili possibili tempistiche).

Quando tale funzione verrà rilasciata anche per i dispositivi Android, dovrebbe assomigliare a quella già implementata sulla versione desktop del browser, ove è stato introdotto lo strumento “Salva fotogramma video”, grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di copiare un fotogramma di un video nei propri appunti.

Su Google Chrome per desktop il colosso di Mountain View ha dovuto modificare alcune funzionalità di YouTube per consentire la copia e il salvataggio dei fotogrammi video (per esempio, è necessario fare clic due volte con il pulsante destro del mouse sul lettore multimediale per sfruttare la funzionalità, in quanto il primo clic con il pulsante destro del mouse ha lo scopo di visualizzare il menu contestuale della piattaforma).

Probabilmente modifiche simili saranno necessarie anche per Android. Staremo a vedere.

Potete scaricare Google Chrome per Android dal Play Store attraverso il seguente badge: