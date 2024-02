Un paio di novità interessanti iniziano a farsi vedere su Google Chrome per Android in queste ore, anche se parliamo di cambiamenti legati a versioni di test e non disponibili per tutti (almeno per ora). La casa di Mountain View sembra aver introdotto su Chrome Beta una voce ridondante all’interno del menu overflow laterale, in particolare riguardante i preferiti, mentre su Chrome Canary abbiamo la possibilità di attivare una novità legata ai gruppi di schede. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Chrome per Android aggiunge “altri” Preferiti

Non sappiamo se si tratti di un qualche tipo di test preliminare, di un errore o dell’inizio di qualche modifica più corposa, ma Google Chrome per Android sta accogliendo una voce più che ridondante all’interno del menu overflow (quello laterale accessibile premendo sui tre puntini in alto a destra). Come potete vedere negli screenshot comparativi qui sotto (via 9to5Google), la versione 122 di Chrome Beta mostra ad alcuni utenti una seconda voce “Preferiti” tra le funzioni “Condividi” e “Trova nella pagina“.

Il menu overflow, che ha ormai raggiunto una lunghezza considerevole, integra in questo caso ben tre voci relative ai preferiti: nella parte superiore c’è infatti pure la stellina per aggiungere la pagina attuale alla lista. Questa ridondanza non sembra apparire a tutti, quindi potrebbe essere legata a cambiamenti lato server o a qualche eventuale errore da parte di Google. Vedremo se nelle prossime settimane o nelle prossime versioni si allargherà a più utenti o meno.

Gruppi di schede partendo da una sola scheda anche su Android

I gruppi di schede sono un’aggiunta relativamente recente da parte dei vari browser, e possono risultare molto utili in diverse situazioni, anche e soprattutto per mettere un po’ di ordine con tante schede aperte. Sulla versione desktop di Google Chrome è possibile creare un gruppo da una singola scheda già da tempo, mentre nella versione per Android questa funzionalità è stata avvistata solo ora con Chrome Canary.

Per abilitarla è necessario attivare il flag “Android Tab Group Stable IDs” (chrome://flags/#android-tab-group-stable-ids), che nella sua descrizione recita “Replaces the tab group ID system on Android with stable IDs. A logical consequence is support for tab groups with a single tab“. Tutto questo sembra fornire ulteriori suggerimenti sul fatto che Google sia al lavoro al supporto per la condivisione di gruppi di schede tra Android e desktop (argomento di cui abbiamo parlato qualche settimana fa).

Una volta attivato il flag e riavviato Chrome Canary, possiamo andare a creare un gruppo di schede partendo da una singola scheda, esattamente nel modo che potete vedere negli screenshot qui in basso (premendo sui tre puntini in alto a destra all’interno della panoramica delle schede). A questo punto è dunque possibile aggiungere (e poi eventualmente rimuovere) altre schede con i metodi tradizionali, anche rinominando il gruppo.

Se volete provare Google Chrome Canary per Android potete procedere con l’installazione seguendo il badge qui in basso. Tenete conto che si tratta della versione più instabile del browser, sconsigliata per l’utilizzo di tutti i giorni.

