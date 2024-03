Era aprile 2021 quando sulle nostre pagine vi riportammo la notizia della disponibilità dell’allora ultima versione di una popolarissima custom ROM, la LineageOS 18.1 basata su Android 11, ROM di terze parti che nel corso del tempo ha permesso ad innumerevoli smartphone non più supportati dal proprio produttore di eseguire le novità messe a disposizione dalle più recenti versioni del robottino.

Purtroppo nulla dura per sempre, nemmeno nel mondo del modding, se di recente infatti abbiamo visto arrivare l’ultima versione della LineageOS 21, basata su Android 14 QPR1, oggi si chiude un capitolo per la versione menzionata poco sopra. Il team di sviluppo della celebre custom ROM ha avvisato i propri utenti con un apposito post sul sito ufficiale, vediamo insieme perché termina il supporto e quali alternative hanno gli utenti.

La LineageOS 18.1 giunge al termine, ecco perché e come comportarsi

Come anticipato in apertura, il team di sviluppatori dietro LineageOS ha annunciato ai propri utenti la disponibilità delle ultime build ufficiali finali della versione 18.1, d’ora in poi quindi non saranno disponibili ulteriori aggiornamenti per la versione in questione. Il tutto, come spiegato dagli stessi sviluppatori, è dovuto al fatto che Google qualche giorno fa ha pubblicato l’ASB (bollettini sulla sicurezza Android) finale per Android 11, versione del robottino su cui si basa LineageOS 18.1.

In futuro non saranno più disponibili aggiornamenti di sicurezza per questa versione di Android e conseguentemente per la LineageOS 18.1: il team dietro la ROM ha anche spiegato come non intenda eseguire il backport delle patch di sicurezza di versioni più recenti sulla versione in questione, questo perché in parte sarebbe un lavoro particolarmente complicato che richiederebbe di tenere traccia correttamente delle singole modifiche tra le versioni, e in parte perché c’è sempre il rischio con questo tipo di operazione di introdurre ulteriori vulnerabilità.

Tutti gli utenti che attualmente possiedono uno smartphone con installata la LineageOS 18.1 hanno a disposizione diverse opzioni: la prima è controllare sul sito ufficiale se il proprio dispositivo è supportato da versioni più recenti della stessa custom ROM e, qualora così fosse, procedere aggiornando all’ultima versione disponibile, beneficiando non solo di tutta una serie di nuove funzionalità delle più recenti versioni di Android ma anche di un supporto più duraturo; se il vostro smartphone invece non supporta versioni ufficiali successive dovrete scegliere se restare con l’ultima build ufficiale della 18.1, oppure optare per un cambiamento radicale affidandovi ad un altra custom ROM o ad una delle tante versioni non ufficiali della LineageOS.

Per completezza, riportiamo di seguito la lista degli smartphone che erano inizialmente compatibili con la LineageOS 18.1 (circa 60) ai quali si è comunque aggiunto qualche modello nel corso del tempo (per esempio nella lista sotto non figura Google Pixel 5a che è, come altri, stato introdotto in seguito e che vanta il supporto fino alla versione 20); il suggerimento è quello di visitare la pagina ufficiale per controllare con mano quali versioni sono disponibili per il vostro smartphone qualora non fosse presente qui sotto:

Essential PH-1 > mata

F(x)tec Pro > pro1

Google Nexus 6 > shamu

Google Nexus 7 Wi-Fi > flox

Google Pixel 2 > walleye

Google Pixel 2 XL > taimen

Google Pixel 3a > sargo

Google Pixel 3a XL > bonito

Google Pixel 4 > flame

Google Pixel 4 XL > coral

Google Pixel 4a > sunfish

Google Pixel 4a 5G > bramble

Google Pixel 5 > redfin

LeEco Le Max2 > x2

LeEco Le Pro3 / Le Pro3 Elite > zl1

LG G2 (AT&T) > d800

LG G2 (Canada) > d803

LG G2 (Internazionale) > d802

LG G2 (T-Mobile) > d801

LG G5 (Internazionale) > h850

LG G5 (T-Mobile) > h830

LG G5 (US Unlocked) > rs988

LG V20 (AT&T) > h910

LG V20 (Global) > h990

LG V20 (Sprint) > ls997

LG V20 (T-Mobile) > h918

LG V20 (US Unlocked) > us996

LG V20 (Verizon) > vs995

Motorola Moto G6 Plus > evert

Motorola Moto G7 > river

Motorola Moto G7 Play > channel

Motorola Moto G7 Plus > lake

Motorola Moto G7 Power > ocean

Motorola Moto One Power > chef

Motorola Moto X4 > payton

Motorola Moto Z2 Force > nash

Motorola Moto Z3 Play > beckham

Nexbit Robin > ether

Nokia 6.1 (2018) > PL2

OnePlus One > bacon

OnePlus 3/3T > oneplus3

OnePlus 5 > cheeseburger

OnePlus 5T > dumpling

OnePlus 8 > instantnoodle

OnePlus 8 Pro > instantnoodlep

OnePlus 8T > kebab

Razer Phone > cheryl

Samsung Galaxy S4 > jfltexx

Samsung Galaxy S4 Active > jactivelte

Samsung Galaxy S4 Value Edition > jfvelte

Samsung Galaxy Tab S6 Lite > gta4xlwifi

Samsung Galaxy Tab S5e > gts4lv

Sony Xperia 10 > kirin

Sony Xperia 10 Plus > mermaid

Sony Xperia XA2 > pioneer

Sony Xperia XA2 Plus > voyager

Sony Xperia XA2 Ultra > discovery

Xiaomi Mi 5 >gemini

Xiaomi Mi 5s Plus > natrium

Xiaomi Mi 8 > dipper

Xiaomi Mi 8 Lite > platina

Xiaomi Mi MIX > lithium

Xiaomi Mi MIX 2S > polaris

Xiaomi Mi Note 2 > scorpio

POCO F1 > beryllium

Redmi 7 > onclite

