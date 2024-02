Il nostro caro sistema operativo vanta svariate interfacce differenti, ogni produttore è solito implementare una propria versione di Android sui dispositivi che sviluppa e commercializza, ognuna delle quali vanta estimatori e detrattori; tuttavia come ben sappiamo esistono anche delle ROM di terze parti come la LineageOS, una delle più famose e apprezzate nel panorama degli smanettoni.

Per quanto il mondo del modding non riscuota per certi versi l’interesse di un tempo, complice il costante miglioramento delle interfacce proprietarie dei vari brand e di Android stesso, non mancano comunque gli utenti che vogliono qualcosa di più dal proprio smartphone e di conseguenza i vari team di sviluppatori impegnati nei progetti di terze parti sono costantemente al lavoro.

È questo il caso del team dietro LineageOS che, con un po’ di anticipo rispetto alle tempistiche a cui eravamo abituati, ha ora portato l’ultima versione del robottino verde sulla propria custom ROM: LineageOS 21, basata su Android 14 QPR1, è ora ufficialmente disponibile al download; scopriamo insieme le numerose novità.

LineageOS raggiunge la versione 21, ecco tutte le novità

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo dietro la celebre custom ROM ha annunciato tramite un post sul sito ufficiale la disponibilità dell’ultima versione di LineageOS, gli sviluppatori sottolineano come le varie similitudini a livello di interfaccia grafica tra Android 12, 13 e 14 abbiamo comportato un minore impegno di risorse da parte del team per adeguarsi all’ultima versione del sistema operativo made by Google dal punto di vista estetico, ciò ha permesso loro di focalizzare l’attenzione sul rinnovamento di alcune applicazioni proprietarie.

Riportiamo di seguito il changelog completo:

Security patches from January 2023 to February 2024 have been merged to LineageOS 18.1 through 21.

Glimpse of Us : We now have a shining new app, Glimpse! It will become the default gallery app starting from LineageOS 21

: We now have a shining new app, Glimpse! It will become the default gallery app starting from LineageOS 21 An extensive list of applications were heavily improved or redesigned: Aperture: A touch of Material You, new video features, and more! Calculator: Complete Material You redesign Contacts: Design adjustments for Material You Dialer: Large cleanups and code updates, Material You and bugfixes Eleven: Some Material You design updates Jelly: Refreshed interface, Material You and per-website location permissions LatinIME: Material You enhancements, spacebar trackpad, fixed number row Messaging: Design adjustments for Material You

A brand new boot animation by our awesome designer Vazguard!

SeedVault and Etar have both been updated to their newest respective upstream version.

WebView has been updated to Chromium 120.0.6099.144.

We have further developed our side pop-out expanding volume panel.

Our Updater app should now install A/B updates much faster (thank Google!)

We have contributed even more changes and improvements back upstream to the FOSS Etar calendar app we integrated some time back!

We have contributed even more changes and improvements back upstream to the Seedvault backup app.

Android TV builds still ship with an ad-free Android TV launcher, unlike Google’s ad-enabled launcher – most Android TV Google Apps packages now have options to use the Google ad-enabled launcher or our ad-restricted version.

Our merge scripts have been largely overhauled, greatly simplifying the Android Security Bulletin merge process, as well as making supporting devices like Pixel devices that have full source releases much more streamlined.

Our extract utilities can now extract from OTA images and factory images directly, further simplifying monthly security updates for maintainers on devices that receive security patches regularly.

LLVM has been fully embraced, with builds now defaulting to using LLVM bin-utils and optionally, the LLVM integrated assembler. For those of you with older kernels, worry not, you can always opt-out.

A global Quick Settings light mode has been developed so that this UI element matches the device’s theme.

Our Setup Wizard has seen adaptation for Android 14, with improved styling, more seamless transitions, and significant amounts of legacy code being stripped out.

The developer-kit (e.g. Radxa 0, Banana Pi B5, ODROID C4, Jetson X1) experience has been heavily improved, with UI elements and settings that aren’t related to their more restricted hardware feature-set being hidden or tailored!

Come potete notare le novità implementate sono molte, si va dall’integrazione delle ultime patch di sicurezza disponibili, a varie modifiche per l’interfaccia utente e le animazioni, fino a diversi cambiamenti sotto il cofano e un rinnovamento generale di alcune applicazioni.

Vediamo un po’ più nel dettaglio quelli che sono i cambiamenti principali lato applicazioni visto che, come per molte altre ROM, anche la LineageOS vanta alcuni software proprietari molto apprezzati dai suoi utenti:

Calcolatrice

L’app Calcolatrice è stata completamente rinnovata dal punto di vista estetico, così da allinearsi agli altri software della suite proprietaria; oltre a ciò vanta alcune nuove funzionalità quali:

Pulizia del codice

Componenti dell’interfaccia utente rielaborati per apparire più moderni

Aggiunto supporto per Material You

Risolti alcuni bug

Glimpse

Il team dietro LineageOS ha sviluppato una nuova app galleria chiamata Glimpse, il cui scopo è sostituire Gallery2 (l’app per galleria predefinita di AOSP); gli sviluppatori si sono concentrati su un’interfaccia utente pulita, semplice e dall’aspetto moderno, progettata in base alle linee guida di Material You e che comprende tutte le funzionalità che gli utenti si aspettano da un’app galleria.

Aperture

Anche Aperture, l’app fotocamera della LineageOS riceve svariate novità tenendo il passo con le modifiche di Google alla libreria CameraX:

Aggiunta un’interfaccia utente di dialogo migliore per chiedere all’utente le autorizzazioni di posizione quando necessario

L’interfaccia utente ora ruoterà per seguire l’orientamento del dispositivo

Supporto allo stile Material You

Scanner di codici QR migliorato, ora con supporto per codici QR Wi-Fi e Wi-Fi Easy Connect™

Aggiunto supporto per le azioni vocali dell’Assistente Google

Aggiunte opzioni di mirroring di foto e video

L’audio può essere disattivato durante la registrazione di un video

Migliore gestione degli errori, anche quando non è disponibile alcuna fotocamera

Aggiunti gesti configurabili dei pulsanti del volume

L’app ora ti avviserà se il dispositivo si surriscalda ed è ora in grado di interrompere automaticamente la registrazione se la temperatura del dispositivo è troppo alta

Aggiunto un chip informativo sulla parte superiore del mirino per mostrare alcune informazioni utili, come batteria scarica o microfono disabilitato

Aggiunte alcune impostazioni avanzate di elaborazione video (riduzione del rumore, nitidezza, ecc.)

Ora puoi impostare il flash sulla modalità torcia in modalità foto premendo a lungo il pulsante flash

Aggiunto il supporto per la registrazione video HDR

Jelly

Ovviamente, non poteva mancare un rinnovamento estetico e funzionale anche per il browser della celebre ROM, Jelly vanta ora oltre al rinnovato design, anche diverse nuove funzioni:

Pulizia del codice

Componenti dell’interfaccia utente rielaborati per apparire più moderni

Aggiunto supporto per Material You

Risolti alcuni bug riguardanti il ​​download dei file

Aggiunto Brave come motore di ricerca e fornitore di suggerimenti

Abbandonato il motore di ricerca crittografato di Google, poiché Google ora utilizza HSTS per impostazione predefinita

Il provider di suggerimenti Baidu ora utilizza HTTPS

Autorizzazioni di posizione per sito Web implementate

Dialer, Messaggistica e Contatti

Il team di sviluppo di LineageOS ha effettuato pesanti pulizie sul codice dell’app Dialer, aggiornando l’app agli standard più recenti implementando lo stile Material You, aggiungendo i temi chiaro e scuro, nonché risolvendo numerosi bug; anche le applicazioni per la messaggistica e per i contatti hanno subito un cambiamento estetico, allineandosi al resto dell’interfaccia.

Queste dunque sono le novità principali di LineageOS 21, l’ultima versione disponibile della famosa custom ROM; qualora foste interessati a testare con mano tutte le novità sopra citate non vi resta che controllare qui se il vostro dispositivo risulta tra quelli compatibili e procedere al download e successiva installazione.

