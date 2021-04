Il mese di aprile inizia con una notizia estremamente positiva per l’intero universo del modding su dispositivi Android: gli sviluppatori di LineageOS, una delle custom ROM Android più amate e supportate, hanno appena presentato la versione LineageOS 18.1 basata su Android 11. Sì, avete capito bene: il team è riuscito a compilare completamente la custom ROM con il ramo AOSP di Android 11 offrendo così tutte le novità dell’ultima major release di Android con il consueto corredo di feature proprie di LineageOS.

Le novità di LineageOS 18.1

LineageOS 18.1 arriva con un gran numero di novità e feature, di cui qui in basso riportiamo quelle di maggior rilievo:

Tutte le patch di sicurezza da aprile 2020 a marzo 2021 sono state raggruppate da LineageOS 15.1 a LineageOS 18.1;

WebView è stato aggiornato alla versione Chromium 89.0.4389.105;

l’applicazione Registratore è stata profondamente migliorata sotto tanti punti di vista: La schermata di registrazione è stata modificata per combaciare con quella AOSP L’interfaccia è stata modificata per essere più semplice da guardare e gestire È possibile scegliere la qualità delle registrazioni audio per risparmiare spazio in memoria È possibile mettere in pausa e ricominciare le registrazioni

Eleven, l’applicazione di musica, mostra adesso una interfaccia più moderna;

tutte le applicazioni LineageOS supportano la modalità scura;

la recovery di LineageOS ha una interfaccia migliore e più accessibile;

il firewall può adesso bloccare qualsiasi tipologia di connessione facendo credere alle applicazioni che il telefono sia in modalità aereo;

è stata aggiunta una nuova UI per la gestione dei volumi di sistema.

Tutti i dispositivi supportati e i link al download

La lista iniziale di smartphone che supportano LineageOS 18.1 è piuttosto ampia e ci aspettiamo che cresca nel corso delle prossime settimane. Se il vostro dispositivo non fosse presente fra i 60 sottostanti non disperate: spesso vengono pubblicate versioni “non ufficiali” della LineageOS che sono ugualmente supportate per diverso tempo.

Ecco la lista completa degli smartphone che supportano LineageOS 18.1:

Essential PH-1 > mata

F(x)tec Pro > pro1

Google Nexus 6 > shamu

Google Nexus 7 Wi-Fi > flox

Google Pixel 2 > walleye

Google Pixel 2 XL > taimen

Google Pixel 3a > sargo

Google Pixel 3a XL > bonito

Google Pixel 4 > flame

Google Pixel 4 XL > coral

Google Pixel 4a > sunfish

Google Pixel 4a 5G > bramble

Google Pixel 5 > redfin

LeEco Le Max2 > x2

LeEco Le Pro3 / Le Pro3 Elite > zl1

LG G2 (AT&T) > d800

LG G2 (Canada) > d803

LG G2 (Internazionale) > d802

LG G2 (T-Mobile) > d801

LG G5 (Internazionale) > h850

LG G5 (T-Mobile) > h830

LG G5 (US Unlocked) > rs988

LG V20 (AT&T) > h910

LG V20 (Global) > h990

LG V20 (Sprint) > ls997

LG V20 (T-Mobile) > h918

LG V20 (US Unlocked) > us996

LG V20 (Verizon) > vs995

Motorola Moto G6 Plus > evert

Motorola Moto G7 > river

Motorola Moto G7 Play > channel

Motorola Moto G7 Plus > lake

Motorola Moto G7 Power > ocean

Motorola Moto One Power > chef

Motorola Moto X4 > payton

Motorola Moto Z2 Force > nash

Motorola Moto Z3 Play > beckham

Nexbit Robin > ether

Nokia 6.1 (2018) > PL2

OnePlus One > bacon

OnePlus 3/3T > oneplus3

OnePlus 5 > cheeseburger

OnePlus 5T > dumpling

OnePlus 8 > instantnoodle

OnePlus 8 Pro > instantnoodlep

OnePlus 8T > kebab

Razer Phone > cheryl

Samsung Galaxy S4 > jfltexx

Samsung Galaxy S4 Active > jactivelte

Samsung Galaxy S4 Value Edition > jfvelte

Samsung Galaxy Tab S6 Lite > gta4xlwifi

Samsung Galaxy Tab S5e > gts4lv

Sony Xperia 10 > kirin

Sony Xperia 10 Plus > mermaid

Sony Xperia XA2 > pioneer

Sony Xperia XA2 Plus > voyager

Sony Xperia XA2 Ultra > discovery

Xiaomi Mi 5 >gemini

Xiaomi Mi 5s Plus > natrium

Xiaomi Mi 8 > dipper

Xiaomi Mi 8 Lite > platina

Xiaomi Mi MIX > lithium

Xiaomi Mi MIX 2S > polaris

Xiaomi Mi Note 2 > scorpio

POCO F1 > beryllium

Redmi 7 > onclite

Come installare LineageOS 18.1

Prima di installare qualsiasi custom ROM e anche LineageOS 18.1 bisogna sbloccare il bootloader tramite la custom recovery di LineageOS oppure con TWRP. Una volta fatto, basta semplicemente scaricare la customROM per il proprio dispositivo e installarla tramite la recovery. Infine, per quanto riguarda la applicazioni Google, LineageOS 18.1 arriva senza le app di Google pre-installate, pertanto se volete utilizzarle bisogna scaricare MindTheGapps.