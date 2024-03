È sicuramente un periodo intenso per Vodafone: dalle le conferme della trattativa con Swisscom per la cessione di Vodafone Italia, alle nuove iniziative targate Amazon all’interno del programma Vodafone Happy passando per l’arrivo di alcune nuove offerte con 5G.

Rimanendo in tema di connettività di quinta generazione, l’operatore inglese da alcuni giorni ha aggiornato i comuni raggiunti dalla propria rete scegliendo di aggiungere anche i comuni dove la connettività è disponibile parzialmente; una mossa inaspettata e in controtendenza con quanto accade nel settore. Scendiamo nel dettaglio.

Vodafone ora indicherà anche i comuni in cui il 5G è disponibile parzialmente

Fin dall’avvento del 5G ci siamo abituati a leggere annunci e proclami da parte degli operatori che comunicavano la lista di comuni, grandi città, aree del territorio raggiunte in toto dal 5G sia come strumento per informare i consumatori che semplice pubblicità per sfoggiare le capacità della propria infrastruttura al fine di attirare un numero maggiore di utenti.

Di rado un operatore, soprattutto un colosso del calibro di Vodafone, ha scelto di diffondere la lista di comuni con copertura parziale della propria rete 5G; è sempre stato disponibile il tool per ottenere una mappatura della copertura sui siti di tutti gli operatori ma la novità di oggi non rappresenta di certo la norma.

Ebbene, come accennato, Vodafone ha aggiornato l’elenco dei comuni raggiunto dal proprio 5G menzionando anche quelli con copertura parzialmente disponibile. L’operatore rimanda ora alla pagina dedicata alla “Copertura e misura della qualità” dove consultare la copertura della rete 5G e della fibra FTTH e FTTC nei vari comuni italiani, suddivisi per regione e per le relative province.

Pertanto, nella scheda dedicata a ogni comune sarà possibile visualizzare la tecnologia di rete disponibile senza la presenza della mappa dedicata consentendo, tuttavia, di avere una visione più precisa e dettagliata della connettività disponibile, le relative offerte attivabili e i punti vendita Vodafone più vicini.

Nella scheda dedicata al comune, se nella sezione “Mobile” il logo del 5G è di colore arancione, vorrà dire che la copertura è “parzialmente disponibile”, quindi con possibile mancanza di copertura in alcune zone del territorio. Invece, quando i loghi delle tecnologie di rete mobile sono colorati di verde, significa “disponibile”, quindi con una copertura totale o quasi del territorio comunale.

L’estensione territoriale dei comuni, come sappiamo, è in grado di variare molto e la novità in questione semplifica ulteriormente questo passaggio indicando con precisione se l’intero territorio comunale è coperto dal 5G o lo è solo parzialmente in quanto la rete dell’operatore è tuttora in fase di implementazione e lontana dall’essere presente in ogni zona dei comuni del Bel Paese.

Peraltro, a fine febbraio 2024 si sono aggiunti 500 nuovi comuni ai già 1520 presenti in cui la rete 5G è presente in maniera completa.

Grazie a questo cambiamento, sia di comunicazione che nel sito dell’operatore, siamo a conoscenza dei comuni in cui la copertura della rete 5G di Vodafone risulta parzialmente disponibile e che ammontano a 2502.

Pertanto sommando le cifre di cui sopra, presenti sul sito, possiamo affermare che sono oltre 4530 i comuni italiani in cui la rete 5G di Vodafone è presente sia in maniera completa che parziale.

