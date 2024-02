Dopo aver rifiutato la proposta messa sul tavolo da Iliad per l’acquisizione di Vodafone Italia, Vodafone Group Plc ha confermato ufficialmente di essere in trattativa con il gruppo Swisscom AG, confermando alcune indiscrezioni che stavano circolando con insistenza nell’ambiente.

La compagnia elvetica, che sta già operando nel nostro Paese attraverso il marchio Fastweb, ha messo sul piatto 8 miliardi di euro per l’acquisizione del 100% della divisione italiana. Niente fusioni o altre manovre complesse quindi, quanto piuttosto un’operazione cash and debt free, con il compratore che non si assume i debiti del venditore e non ne acquisisce la liquidità contante.

Nello scorso mese di dicembre, in seguito alla conclusione della trattativa con il Gruppo Iliad, Vodafone aveva confermato di essere intenzionata a continuare il dialogo con altre parti e oggi è arrivata la conferma ufficiale:

Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free

Non sono dunque ancora stati confermati i dettagli dell’operazione, che ovviamente sarà soggetta all’approvazione da parte delle autorità competenti, ma la proposta di Swisscom è stata considerata la migliore per gli azionisti di Vodafone.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni dalle due parti per conoscere maggiori dettagli sulla vicenda, incluse le tempistiche per la conclusione dell’operazione.