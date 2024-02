Vodafone Italia annuncia la nuova iniziativa in partenza tra poche ore dedicata agli iscritti al programma Vodafone Happy: a partire dal 1° marzo, gli utenti potranno approfittare di una sorpresa Amazon. Scopriamo i dettagli anticipati dall’operatore.

Abbonamento Amazon Prime o buono regalo Amazon.it con Vodafone Happy

Vodafone Happy è il programma fedeltà dell’operatore che premia gli utenti attraverso diverse iniziative, tra premi, Sala Giochi e non solo. Ogni settimana i clienti possono provare a vincere uno dei tanti premi presenti nel catalogo, accumulando “sorrisi” (punti). Alcuni di questi sono assegnati in base agli anni passati con Vodafone, mentre altri vengono assegnati con cadenza periodica per premiare il rapporto di fiducia del cliente oppure con l’acquisto di prodotti e servizi dell’operatore.

Ogni settimana è previsto inoltre un regalo sicuro: in questo caso, dal 1° al 7 marzo 2024, i clienti Vodafone iscritti e coloro che si iscrivono al programma potranno richiedere 3 mesi di abbonamento Amazon Prime; esaurito il trimestre, potranno continuare a fruirne al prezzo di 4,99 euro al mese (salvo disattivazione). Questo bonus può essere attivato solo da utenti che non hanno o non hanno avuto l’abbonamento Amazon Prime attivo negli ultimi 30 giorni; in caso contrario è prevista un’alternativa, sempre firmata Amazon: gli utenti potranno ricevere un buono regalo Amazon.it fino a 15 euro, con un valore che varie in base agli anni passati in Vodafone:

5 euro per i clienti da 0 a 5 anni

per i clienti da 0 a 5 anni 10 euro per i clienti da 6 a 14 anni

per i clienti da 6 a 14 anni 15 euro per i clienti da più di 15 anni

Come avere i premi? Basta richiederli tra il 1° e il 7 marzo 2024 attraverso l’app MyVodafone e attivarli sul sito Amazon entro il 10 marzo 2024, salvo proroghe. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale del programma Vodafone Happy a questo link; per iscriversi gratuitamente basta scaricare l’app MyVodafone (disponibile su Google Play Store, App Store e AppGallery) e seguire le istruzioni.

