Il Google Play Store pullula di applicazioni di ogni tipo, nella miriade di software disponibili per espletare ogni tipologia di compito figurano anche una serie di app sviluppate dal colosso di Mountain View; Google infatti vanta tutta una serie di servizi in grado di soddisfare le esigenze più disparate da parte degli utenti, servizi che ricevono costantemente le attenzioni dei vari team di sviluppatori dedicati.

Tanto per fare qualche esempio, negli ultimi tempi abbiamo visto diversi servizi dell’azienda accogliere varie novità: il browser Chrome ha reso i suggerimenti più efficaci grazie a tre nuove funzioni, Google TV ha recentemente introdotto alcune utili novità per la lista delle app, mentre l’app Contatti si prepara a ricevere una modifica alla UI e un nuovo widget.

Quotidianamente sullo store di Google appaiono nuove applicazioni, ma è abbastanza raro vedere nuovi software distribuiti direttamente dall’azienda; è questo però il caso di oggi visto che nelle ultime ore Big G ha messo sotto la sua ala protettrice una “nuova” applicazione che farà sicuramente felici diversi studenti.

Photomath si unisce al parco applicazioni di Google, un valido aiuto per i compiti di matematica

Oggi parliamo di Photomath, un’applicazione già in circolazione da qualche tempo e che nel 2022 aveva riscosso l’interesse di Google, che aveva annunciato che avrebbe acquisito l’app per risoluzioni matematiche; lo scorso anno, in seguito ad una necessaria revisione normativa da parte della Commissione Europea, l’accordo è stato concluso e l’applicazione fa ora ufficialmente parte dell’account editore dell’azienda sul Play Store.

Photomath è dunque un software che permette di scattare una foto di un’equazione matematica (inclusi i problemi di parole) per ottenere spiegazioni passo passo su come risolverla, è compatibile e quindi in grado di risolvere equazioni di matematica elementare, algebra, geometria, trigonometria, statistica e calcolo.

L’applicazione vanta al momento oltre 100 milioni di download e una valutazione di 4,5 stelle sul Google Play Store, è disponibile gratuitamente ma offre comunque la possibilità di usufruire di una versione a pagamento, Photomath Plus, che offre “soluzioni per libri di testo”, tutorial animati e spiegazioni approfondite.

Sia chiaro che non si tratta di una novità assoluta, in circolazione esistono altri software che offrono funzionalità simili, nonché servizi della stessa Google come Lens o la stessa Ricerca; il fatto però che ora l’app, in circolazione dal 2014, possa beneficiare del supporto dell’azienda significa non solo che potrebbe nel corso del tempo ricevere miglioramenti e nuove funzionalità, ma anche che quelle già esistenti verranno con ogni probabilità integrate nei servizi dell’azienda appena menzionati.

Siete studenti e non amate particolarmente la matematica? Volete un piccolo aiuto per risolvere i compiti che vi vengono assegnati? Date una chance a Photomath e provvedete al download utilizzando il badge sottostante, potreste scoprire un’app dalla quale non vorrete più separarvi.

