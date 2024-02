Google ha annunciato alcune interessanti novità per Google TV, la piattaforma integrata in tanti modelli di smart TV e dispositivi di streaming. In particolare, stanno arrivando cambiamenti per la sezione “Per te”: andiamo a scoprirli insieme.

Novità Google TV in arrivo: ecco cosa cambia per le app

Le novità per Google TV sono state annunciate in queste ore attraverso il forum di supporto ufficiale dedicato. Vi ricordiamo che Google TV è una piattaforma che mira a riunire tutti i contenuti di streaming dei vari servizi in un’unica schermata: è disponibile su smart TV, ma anche su Chromecast con Google TV e tramite l’apposita app per smartphone, anche se i cambiamenti in distribuzione dovrebbero riguardare solo le prime due tipologie di device.

I cambiamenti riguardano in particolare la schermata “Per te” e la riga della applicazioni della sezione “Le tue app”. Le icone delle varie applicazioni, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e così via, diventano di forma circolare, per un aspetto generale più moderno e semplificato, che aiuta a trovare l’app a colpo d’occhio. In più, sempre nella riga dedicata alle app, è possibile trovare una nuova scorciatoia per i canali TV gratuiti. Questi ultimi possono includere di tutto, dai notiziari locali ai film e allo sport, senza necessità di download, pagamenti o abbonamenti aggiuntivi.

Le novità non sono finite: nella stessa sezione “Le tue app”, Google ha aumentato il numero di icone delle applicazioni, in modo da semplificare l’accesso a un numero maggiore di app tra quelle più utilizzate. Infine, nella stessa sezione ora sono disponibili in fondo i pulsanti “Riordina” e “Aggiungi app“, che offrono dunque un maggiore controllo sull’organizzazione delle varie app e un metodo più semplice per scoprirne e installarne di nuove.

La distribuzione delle suddette novità per Google TV è partita in queste ore, anche per Chromecast con Google TV, e proseguirà nel corso delle prossime settimane. Non allarmatevi nel caso non vi abbiano ancora raggiunto: per il completamento del rollout, Google parla addirittura di mesi.

