Alla ricerca di un nuovo smartphone Android intorno ai 200 euro? Allora potreste essere interessati a Motorola Moto G84 5G, un dispositivo di fascia media lanciato a 299 euro, ma ora disponibile in offerta su Amazon a cifre ancora più intriganti. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Moto G84 5G in offerta su Amazon

Motorola Moto G84 5G è stato lanciato in Italia lo scorso settembre in compagnia del fratello Moto G54. Parliamo di uno smartphone Android che punta sul rapporto qualità prezzo: tra le sue specifiche chiave possiamo citare il display pOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto alla connettività di quinta generazione, affiancato da generose memorie; a bordo trovano spazio ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, piuttosto “insoliti” per questa fascia di prezzo.

A livello fotografico lo smartphone della casa alata mette a disposizione tre sensori in tutto: sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera da 16 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Oltre alla già citata connettività 5G dual SIM, Moto G84 offre Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C.

La batteria si rivela uno dei suoi punti di forza: con i suoi 5000 mAh dovrebbe garantire diverse ore di utilizzo nell’arco della giornata. Qualora non fossero sufficienti, potrebbe sempre entrare in gioco la ricarica Turbo Power da 30 W. Lato software, il dispositivo è uscito con Android 13 e My UX, ma dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 14 nelle prossime settimane.

Motorola Moto G84 5G ha debuttato al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo nella vivace colorazione Viva Magenta in offerta su Amazon a 208,72 euro, con spedizione compresa e consegna in un giorno (per gli abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Motorola Moto G84 5G in offerta

Leggi anche: Recensione Motorola Moto G84 5G