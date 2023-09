La casa alata presenta ufficialmente Motorola Moto G54 5G e Motorola Moto G84 5G. I due nuovi smartphone di fascia media sbarcano in Italia a distanza di qualche giorno dal debutto sul sito ufficiale indiano, svelandoci tutte le specifiche tecniche, le funzionalità, il design e le colorazioni. Andiamo insieme a scoprirli entrambi.

SoC MediaTek e generosa batteria per Motorola Moto G54 5G

Partiamo da Motorola Moto G54 5G, che aveva debuttato sul mercato cinese il 5 settembre 2023. Lo smartphone offre specifiche moderne, con generose memorie (fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage nella variante più completa) e un ampio schermo IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ e un refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore è costituito dal chipset MediaTek Dimensity 7020 con supporto alla connettività di quinta generazione. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la batteria da 5000 mAh, abbinata a una ricarica rapida TurboPower 30: unita al resto dell’hardware, che non dovrebbe risultare eccessivamente energivoro, lo smartphone garantisce un’autonomia che si preannuncia una delle migliori del segmento. Rispetto alla versione lanciata in India, “perde” 1000 mAh.

Il comparto fotografico del nuovo prodotto Motorola vede in tutto tre sensori: nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, utile per rendere gli scatti più luminosi e dettagliati in condizioni complicate, e con stabilizzazione ottica (OIS), per foto e video più nitidi; il sensore secondario da 8 MP è adatto per gli scatti ad ampio angolo (fino a 118° di FoV), ma anche per le macro (Macro Vision). Chiude il comparto la fotocamera anteriore da 16 MP, integrata con un foro nello schermo. Tra le funzionalità fotografiche possiamo citare Dual Capture (per registrare con le fotocamere anteriore e posteriore contemporaneamente), Timelapse, Spot Color, Hyperlapse e Slow Motion, ma ci sono anche Ultra-Res, Night Vision, Macro Vision, Ritratto, Panorama, filtri Live, modalità Pro, RAW, HDR e tanto altro.

Ecco la scheda tecnica di Motorola Moto G54 5G (qui per i dettagli completi):

display IPS LCD 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7020 con CPU octa-core a 2,2 GHz e GPU IMG BXM-8-256

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF, 1.22 µm) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, AF, 118°)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, 1.0 µm/2.0 µm Ultra Pixel)

connettività 5G dual SIM (Hybrid), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, radio FM, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos e Moto Spatial Sound

lettore d’impronte, sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luminosità, giroscopio, bussola elettronica

certificazione IP52

batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower 30

sistema operativo: Android 13 con My UX

Lo smartphone viene proposto nelle colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue. Viene lanciato con Android 13 e la solita leggera personalizzazione della My UX.

Motorola Moto G84 5G in pelle vegana e colore Pantone dell’anno

Motorola Moto G84 5G si distingue dal fratello qui sopra sotto diversi aspetti. Il “dettaglio” che salta subito all’occhio è il pannello pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato. Sotto al cofano il chipset MediaTek lascia il posto a un Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Cambia in parte anche il comparto fotografico, che vede un sensore principale da 50 MP con tecnologia Ultra Pixel (sempre con OIS) e Dual PDAF. Le funzionalità sono sostanzialmente le stesse del modello qui sopra. Con Moto G84 5G migliora leggermente la resistenza all’acqua con la certificazione IP54, ma scende di capacità la batteria, che si ferma a 5000 mAh (con ricarica TurboPower 33).

La casa alata offre le colorazioni Midnight Blue, Marshmallow Blue e Viva Magenta (Pantone Color of the Year 2023): le ultime due varianti dispongono di una back cover in pelle vegana, che garantisce un tocco più confortevole e morbido e un look unico.

Ecco la scheda tecnica di Motorola Moto G84 5G (qui per i dettagli completi):

display pOLED 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080), con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz, luminosità di picco di 1300 nit e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 695 con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (f/1.88, 1/1.5″, 1.0 µm/2.0 µm, OIS, Dual PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1.12 μm, 118°, Macro Vision)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45, 1.0 μm)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dolby Atmos, Moto Spatial Sound e Hi-Res Audio

sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luminosità, giroscopio, bussola elettronica

certificazione IP54

batteria da 5000 mAh

sistema operativo: Android 13 con My UX

dimensioni e peso: 160 x 74,4 x 7,6 mm, 166,8/168,3 g (in base alla versione)

Esattamente come il fratello, lo smartphone arriva con Android 13 e My UX.

Prezzi e uscita di Motorola Moto G54 5G e Moto G84 5G

Motorola Moto G84 5G è disponibile in Italia da oggi al prezzo consigliato di 299,90 euro nelle colorazioni Pantone Viva Magenta, Marshmallow Blue e Midnight Blue. Motorola Moto G54 5G è acquistabile anch’esso da oggi al prezzo di 229,90 euro nelle colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue.

