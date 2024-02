Con lo slogan “Built for work, born to play”, HONOR ha annunciato ufficialmente per il mercato italiano il tablet Android HONOR Pad 9, dispositivo annunciato sul mercato di casa lo scorso 21 dicembre e portato sul mercato global a distanza di un paio di mesi, nella vetrina del Mobile World Congress 2024 di Barcellona.

Si tratta di un dispositivo di fascia media che vuole cercare di soddisfare le esigenze in ambito produttività, pur offrendo alcune specifiche interessanti sul fronte della fruizione di contenuti multimediali. Andiamo a scoprire dettagli, specifiche e prezzo di listino.

HONOR Pad 9 è ufficiale in Italia

Oltre a uno smartphone di prim’ordine come HONOR Magic6 Pro, il produttore cinese ha sfruttato il periodo di MWC per presentare sul mercato globale, Italia inclusa, il nuovo tablet HONOR Pad 9, un dispositivo di fascia media che, sotto certi aspetti, vuole mimetizzarsi tra i dispositivi di fascia più alta.

Il primo aspetto che contribuisce a ciò è il design, sfacciatamente simmetrico: il tablet è realizzato con un telaio in lega di alluminio dal peso di 555 grammi e dallo spessore di poco inferiore ai 7 mm; a ciò si aggiungono i bordi curvi e una finitura opaca che puntano a migliorare ulteriormente ergonomia e le sensazioni al tatto. Posteriormente, all’interno di un’isola circolare sporgente, è collocato un singolo sensore da 13 megapixel che serve principalmente per effettuare scatti “al volo” o per l’acquisizione di documenti.

Anteriormente, il tablet è dominato da un ampio display IPS LCD da 12,1 pollici, circondato da cornici simmetriche e non troppo spesse. Il pannello ha risoluzione 2560 x 1600 pixel, può contare sul refresh rate fino a 120 Hz e su una buona luminosità (fino a 600 nit in condizioni normali). Negli ultimi tempi, HONOR si è specializzata nell’adozione di pannelli che facciano del comfort visivo il loro punto di forza: non fa eccezione il display di HONOR Pad 9 che può contare sul Dynamic Dimming e sul Circadian Night Display. Sulla cornice superiore è collocata la singola fotocamera da 8 megapixel, sufficiente per le videochiamate.

Dal punto di vista dell’audio, il tablet mette a disposizione dell’utente ben otto altoparlanti, due dei quali sono posizionati nella parte inferiore (lato lungo) del dispositivo. Il comparto audio, che si completa con la presenza di due microfoni, è ottimizzato dalla tecnologia HONOR Histen che rende il tablet in grado di generare un audio spaziale a 360°.

Sul fronte delle performance, alla pari del predecessore HONOR Pad 8, anche HONOR Pad 9 si affida a un SoC di fascia media di casa Qualcomm, lo Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8 GB di memoria RAM (che diventano 16 GB in totale con la funzionalità HONOR RAM Turbo) e da 256 GB di spazio di archiviazione. Rispetto al vecchio Snapdragon 680, il nuovo SoC offre performance superiori, quantificate nell’ordine del 40% sul fronte della CPU e nell’ordine del 35% su quello della GPU.

Pur non supportando le reti mobili, il dispositivo può contare sul supporto al Wi-Fi dual-band e al Bluetooth 5.1, oltre che su una porta USB Type-C per il trasferimento di dati e ricarica: a tal proposito, vi è il supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W per ricaricare la batteria integrata da 8300 mAh.

L’ultimo aspetto che caratterizza HONOR Pad 9 è il sistema operativo. A differenza di quanto proposto con il nuovo smartphone flagship, qua troviamo ancora Android 13, personalizzato attraverso la MagicOS 7.2, versione dell’interfaccia proprietaria di HONOR che mette a disposizione molte funzionalità per i tablet, pensate per massimizzare la produttività dell’utente e l’interoperabilità tra i dispositivi: tra questa rientrano HONOR Connect, HONOR Notes, la collaborazione multi-schermo e, per la prima volta su un tablet dell’azienda, di HONOR Docs, una utility che semplifica la gestione dei file.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR Pad 9.

Dimensioni: 278,2 x 180,1 x 6,96 mm

x x Peso: 555 grammi

Display: IPS LCD da 12,1″ QHD (in 16:10) con refresh rate a 120 Hz e luminosità tipica a 500 nit

da (in 16:10) con refresh rate a e luminosità tipica a SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 710

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione

di RAM e di spazio di archiviazione Fotocamera posteriore: 13 MP

Fotocamera anteriore: 8 MP

Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , USB Type-C

, , Batteria: 8300 mAh , ricarica rapida cablata a 33 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MagicOS 7.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR Pad 9, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità, prezzo e promo di HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 è già disponibile all’acquisto in Italia nella sola colorazione Space Gray (dovrebbe presto arrivare anche la colorazione Cyan Lake) e nella singola configurazione 8+256 GB, proposta al prezzo consigliato di 349,90 euro.

Acquista HONOR Pad 9 su HiHonor | Acquista HONOR Pad 9 su Amazon

Sul sito ufficiale HiHonor, è prevista una promo lancio che consente di ricevere in omaggio con l’acquisto del tablet le cuffie true wireless HONOR Earbuds X6 (valore commerciale pari a 59,90 euro). In aggiunta, lo store ufficiale offre il coupon sconto APAD950 dal valore di 50 euro che consente, fino al 31 marzo 21024, di portarsi a casa il tablet a 299,90 euro.

Anche su Amazon, nonostante il dispositivo risulti venduto da terzi ma spedito dal colosso dell’e-commerce, è possibile usufruire di un coupon sconto da 50 euro (basterà spuntare l’apposita casella nella pagina del prodotto) per portarsi a casa il tablet a 299,90 euro. In questo caso, il coupon è valido fino al 17 marzo 2024.

