Come ormai dovreste sapere, la serie Samsung Galaxy S24 ha portato al debutto le funzionalità Galaxy AI insieme alla One UI 6.1. Queste ultime arriveranno almeno in parte su alcuni altri modelli del produttore proprio insieme alla più recente release, e sembra che la data dell’aggiornamento sia sempre più vicina.

One UI 6.1 e Galaxy AI più vicine per Samsung Galaxy S23 e non solo

Le più recenti indiscrezioni puntano su un lancio della One UI 6.1 con Galaxy AI durante il mese di marzo. Si dovrebbe iniziare da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e dalla serie Galaxy Tab S9, mentre per gli altri modelli compatibili con l’aggiornamento alla One UI 6.1 potrebbero arrivare meno novità lato intelligenza artificiale e più in là nel tempo.

Il lancio si sta avvicinando, e come ulteriore dimostrazione è stato pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento per l’app Samsung On-Device Resource attraverso il Galaxy Store. Si tratta di un’applicazione che riguarda funzionalità di elaborazione della sintesi vocale e riconoscimento vocale (Bixby, ma non solo). Sui Galaxy S24, l’app è disponibile in una versione che si occupa anche di nuove funzionalità di intelligenza artificiale Galaxy AI, come Traduzione Live, Interprete e la trascrizione delle registrazioni vocali; ebbene, come segnalato da Sammobile, questa stessa versione è ora in distribuzione su altri dispositivi come la serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy Z Fold5.

Non è ancora del tutto chiaro se Samsung rilascerà le funzionalità Galaxy AI (o almeno parte di esse) sugli altri modelli di smartphone e tablet Android più recenti in un unico “pacchetto” insieme alla One UI 6.1, ma immaginiamo che sarà così. Naturalmente terremo monitorata la situazione e vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli. Inizieremo a vedere la One UI 6.1 allargarsi con il prossimo update insieme alle patch di sicurezza di marzo o dovremo aspettare di più? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

