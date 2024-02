Gli utenti che decidono di acquistare uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fanno soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti costanti.

In occasione della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24, il team del colosso coreano ha anche presentato One UI 6.1, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 14 e dotata di alcune funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale.

E subito dopo la presentazione della nuova interfaccia i possessori di smartphone meno recenti di Samsung hanno iniziato a chiedersi quando arriverà il relativo aggiornamento, dando così il via a una serie di indiscrezioni al riguardo.

Quando potrebbe arrivare Samsung One UI 6.1

L’ultima indiscrezione della serie è quella che arriva dal popolare leaker Tarun Vats, che su X nelle scorse ore ha reso noto che l’aggiornamento che porterà One UI 6.1 dovrebbe arrivare sui primi device supportati il prossimo mese.

In particolare, il via al rilascio dovrebbe essere in programma tra l’11 e il 13 marzo e tra il 18 e il 20 marzo e gli smartphone interessati dovrebbero essere i seguenti:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, in seguito a tale aggiornamento gli utenti potranno contare su un’interfaccia più fluida e su alcune funzionalità IA, come il traduttore in tempo reale, nuove opzioni per la modifica delle foto e dei video e la possibilità di effettuare delle ricerche con delle gesture (come, ad esempio, cerchiando un oggetto in una foto).

