Google ha rilasciato le patch di sicurezza di febbraio 2024 per i dispositivi Pixel proprio un paio di giorni fa, seguita a stretto giro da Samsung nella giornata di ieri; oggi è il turno di Huawei che non vuol farsi trovare impreparata e ha avviato il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza che arriveranno nei prossimi giorni sui dispositivi col proprio marchio. Ecco i dettagli.

Huawei prepara il rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di febbraio

Mentre i propri smartphone top di gamma stanno ricevendo in queste settimane l’aggiornamento di gennaio 2024 e altrettanti dispositivi attendono con ansia l’arrivo della EMUI 14 – il cui rilascio pare sia previsto entro la fine di questo trimestre – ecco che un nuovo update di sicurezza è stato reso disponibile dal colosso cinese.

Huawei si rivela ancora una volta una delle aziende più attive su questo fronte – oltre una delle più ambiziose lato hardware visti i progetti di uno smartphone tri-fold – e avrebbe rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di sicurezza che va a correggere numerose vulnerabilità (CVE) di sistema.

Oltre alle risoluzioni di errori in merito alla sicurezza, su cui torneremo a breve, l’aggiornamento corregge molteplici bug della schermata di blocco, Wi-Fi, Pannello di Controllo e NFC andando, inoltre, a migliorare le prestazioni di applicazioni proprietarie come Email, Galleria e altri elementi di sistema.

Tornando alla risoluzione di vulnerabilità, di gran lunga il tema più importante in un aggiornamento di sicurezza, il colosso ha affermato di aver risolto numerosi problemi tra cui 6 di medio livello, 12 di criticità alta e 1 molto critico. Inoltre, ripara circa 4 potenziali minacce coinvolte nelle precedenti implementazioni del software che avrebbero potuto causare la perdita improvvisa di dati.

Pertanto, stando al changelog ufficiale dell’aggiornamento, queste sono le vulnerabilità corrette questo mese:

Critical :

CVE-2023-40077

: CVE-2023-40077 High :

CVE-2024-0016, CVE-2024-0018, CVE-2024-0023, CVE-2023-33110, CVE-2023-33117, CVE-2023-33120, CVE-2023-33114, CVE-2023-40079, CVE-2023-40075, CVE-2023-45777, CVE-2023-45780, CVE-2023-35674

: CVE-2024-0016, CVE-2024-0018, CVE-2024-0023, CVE-2023-33110, CVE-2023-33117, CVE-2023-33120, CVE-2023-33114, CVE-2023-40079, CVE-2023-40075, CVE-2023-45777, CVE-2023-45780, CVE-2023-35674 Medium :

CVE-2023-28575, CVE-2023-21183, CVE-2023-21353, CVE-2022-20563, CVE-2022-20580, CVE-2023-20950

: CVE-2023-28575, CVE-2023-21183, CVE-2023-21353, CVE-2022-20563, CVE-2022-20580, CVE-2023-20950 Low:

None

Infine sono già state corrette in precedenti aggiornamenti le vulnerabilità CVE-2023-40092, CVE-2023-22383, CVE-2023-21352, CVE-2022-20281.

Come procedere all’aggiornamento

L’annuncio dell’aggiornamento da parte del produttore non ne implica, purtroppo, l’immediata disponibilità per tutti i dispositivi compatibili. Come di consueto, il rilascio avverrà in maniera graduale e sarà direttamente il dispositivo a segnalarvi la presenza di un nuovo aggiornamento da installare.

Ad ogni modo, qualora foste impazienti di accogliere le nuove patch potrete ugualmente eseguire un controllo manuale di disponibilità tramite il percorso “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software”.

