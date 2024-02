Il settore degli smartphone pieghevoli sta continuando a crescere con costanza e sempre più produttori ne stanno abbracciando le potenzialità facendo debuttare sul mercato le proprie interpretazioni dei dispositivi foldable.

Huawei è tra i protagonisti del settore come dimostrato dal 2023 in cui il produttore ha rimpolpato le fila della propria famiglia di pieghevoli con Huawei P50 Pocket (qui la sua scheda tecnica), Huawei Mate X5 (scheda tecnica) e lo splendido Huawei Mate X3, un prodotto è riuscito a farci emozionare, come spiegato nella nostra video recensione.

Ebbene, nonostante un 2023 positivo, l’azienda vuole continuare a crescere nel segmento e ad alzare l’asticella dell’innovazione nel panorama tecnologico; a dimostrazione di questa ambizione vi è il progetto riguardante il primo smartphone pieghevole “tri-fold” ovvero con doppia piega, in grado di piegarsi su sé stesso tre volte il cui lancio sarebbe previsto proprio nel 2024.

Numerose indiscrezioni ne hanno confermato la veridicità e, in particolare, nelle scorse ore il portale specializzato taiwanese TechNews ha affermato che l’azienda avrebbe già avviato l’approvvigionamento su larga scala dei materiali per la realizzazione del dispositivo. Scendiamo nel dettaglio.

Huawei vuole scuotere il mercato dei pieghevoli con il primo smartphone a doppia piega

Il presunto triplo pieghevole dell’azienda dovrebbe adottare una forma delle pieghe a “Z” o “S” stando a quanto emerso dal brevetto depositato dall’azienda nel 2021 – come si evince dalla seguente immagine – e sul quale il suddetto smartphone si baserebbe.

Come pronosticatile in questa fase, le possibili specifiche tecniche sono pressoché sconosciute fatta eccezione per la dimensione del display da richiuso che dovrebbe attestarsi intorno ai 6,4 pollici e il fornitore ovvero l’eccellente BOE; per quanto riguarda l’ingegnerizzazione delle cerniere dovrebbero venire coinvolte Zhaoli e Fusda, due affermate aziende del settore.

Nonostante un tri-fold prometta uno schermo incredibilmente ampio – simile a quello di un tablet – esso solleva preoccupazioni in merito allo spessore.

Dal canto suo Huawei ha dimostrato sul campo le proprie eccellenti conoscenze in materia; basti osservare il già citato Huawei Mate X3, uno degli smartphone pieghevoli più sottili sul mercato il quale vanta uno spessore di soli 11,08 mm quando è chiuso. A giudicarsi la corona di smartphone pieghevole più sottile è HONOR Magic V2, con uno spessore di appena 9,9 mm stracciando la concorrenza di Samsung Galaxy Z Fold5 e Google Pixel Fold con uno spessore rispettivamente di 13,4 mm e 12,1 mm.

Lo sviluppo di uno smartphone triplo pieghevole arriva in concomitanza di una crescente domanda di questi dispositivi nel mercato; gli analisti infatti prevedono un incremento del 12,3% nelle vendite di foldable nel 2024 con un totale di 17,7 milioni di unità.

A conferma definitiva delle indiscrezioni arriva un report della Associated Press la quale ha confermato la collaborazione avviata con i fornitori di cui sopra nella realizzazione del dispositivo; suggerendo come la produzione di massa sia sempre più vicina.

Huawei si dimostra ancora una volta una delle aziende più ambiziose nel settore, in grado di superare blocchi commerciali con la propria tecnologia e tentare di spingere l’innovazione di un intero settore con una mossa che, qualora dovesse rivelarsi vincente, ha il potenziale di scuotere lo status quo dell’intero mercato dei pieghevoli.

Potrebbe interessarti anche: L’innovativa batteria di HONOR Magic 6 Pro non teme nemmeno il freddo estremo

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.