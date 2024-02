I dispositivi appartenenti all’ultima famiglia di smartphone di fascia alta dell’azienda coreana, ovvero i Samsung Galaxy S24, sono ormai in mezzo a noi e, con l’aumentare degli utenti possessori, iniziano ad emergere tutta una serie di dettagli e problematiche finora non noti; a titolo di esempio abbiamo visto come alcuni utenti lamentino problemi con l’Always On Display, con la piattaforma di infotainment Android Auto, con i display e con le fotocamere dal punto di vista hardware e software.

Oggi invece, diamo uno sguardo ad un aspetto che è finora passato inosservato ai più, nonostante i diversi video pubblicati sul web nei quali gli smartphone in questione vengono letteralmente fatti a pezzi per consentirci di sbirciare al loro interno; a quanto pare, Samsung avrebbe aggiornato una componente interna dei nuovi Galaxy S24, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Samsung aggiorna il sensore per le impronte digitali dei Galaxy S24, è più nuovo e più veloce

Alcuni degli utenti che già stringono tra le mani un nuovo smartphone del colosso coreano potrebbero aver già notato qualche differenza rispetto alla precedente generazione, i nuovi smartphone della famiglia Galaxy S24 sembrano sbloccarsi più velocemente rispetto ai vecchi modelli; a quanto pare non si tratta di qualche novità implementata lato software, ma proprio di un nuovo sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Il canale YouTube WekiHome ha pubblicato un video grazie al quale, oltre a poter assistere all’ennesimo smontaggio di un Galaxy S24 Ultra, ricaviamo alcune interessanti informazioni riguardanti la componente hardware menzionata in precedenza. Dal video emerge come l’azienda abbia utilizzato un nuovo lettore di impronte digitali 3D Sonic, il cui codice modello è QFS4008; il dispositivo della precedente generazione, Galaxy S23 Ultra, montava invece una componente con codice QBT2608.

Nel corso del video (che vi lasciamo in fondo all’articolo) i ragazzi effettuano anche qualche prova per paragonare il sensore utilizzato su Galaxy S24 Ultra con quello di S23 Ultra, sottolineando come la componente più recente sia effettivamente più veloce nello sblocco del dispositivo.

Samsung ha dunque implementato un nuovo sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul suo nuovo flagship, ma per quanto riguarda gli altri due modelli della gamma? I colleghi di sammobile hanno provato a verificare quale tipo di sensore fosse montato sul loro Galaxy S24 Plus, scoprendo che si tratta della medesima componente con codice QFS4008, segno di come presumibilmente l’intera famiglia sia stata equipaggiata con il nuovo sensore.

Ben venga dunque l’implementazione da parte di Samsung di una nuova componente che, seppur non vada a stravolgere l’esperienza d’uso finale degli utenti, aggiunge comunque qualcosa in più, anche solo in ottica di aggiornamento delle componenti rispetto alla precedente generazione.

