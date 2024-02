L’uscita di ASUS Zenfone 11 potrebbe non essere particolarmente vicina, come abbiamo visto, ma quest’oggi spuntano indiscrezioni decisamente interessanti riguardanti un presunto ASUS Zenfone 11 Ultra, che riprenderebbe in parte quanto visto su ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro. La fonte? Direttamente la casa taiwanese…

In arrivo un ASUS Zenfone 11 Ultra che riprende ROG Phone 8

ASUS Zenfone 10 viene particolarmente apprezzato per la sua compattezza, che unita a specifiche di fascia alta lo rende quasi unico nel panorama Android. Trovare smartphone di dimensioni contenute e dotati di caratteristiche di fascia alta è sempre più raro: Samsung è una delle poche a “provarci” ancora con il suo Galaxy S24, ma la casa taiwanese è praticamente l’unica a scendere sotto i 6 pollici.

Quest’anno le cose potrebbero cambiare, perché a quanto sembra potrebbero esserci due modelli in uscita. O perlomeno questo è quanto potrebbe sperare chi punta a un nuovo compatto, visto che pare che sia in arrivo uno smartphone decisamente generoso nelle dimensioni. Sono spuntati in queste ore nuovi render e diverse indicazioni sulla scheda tecnica di ASUS Zenfone 11 Ultra, uno smartphone che sembra decisamente simile al “fratello” da gaming ASUS ROG Phone 8.

L’utente Reddit Td3v1l ha segnalato e pubblicato una serie di immagini relative a Zenfone 11 Ultra scovate proprio all’interno del firmare di ROG Phone 8, che mostrano un design molto simile al modello da gaming e decisamente in rottura con quello di ASUS Zenfone 10. E non è finita qui, perché sono incluse persino alcune delle specifiche tecniche chiave: secondo quanto possiamo leggere, Zenfone 11 Ultra offrirà uno schermo AMOLED LTPO da ben 6,78 pollici a risoluzione 2400 x 1080, con refresh rate da 1 a 120 Hz (fino a 144 Hz nei giochi) e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

Il comparto fotografico vede quattro sensori in totale: sul retro una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 13 MP (120° di FoV) e teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3x e OIS, mentre per i selfie c’è un sensore RGBW da 32 MP. Le indicazioni non finiscono qui: a bordo dovrebbero trovare posto porta per il jack audio da 3,5 mm, speaker stereo con audio ottimizzato da Dirac e batteria da 5500 mAh con supporto a ricarica rapida cablata HyperCharge da 65 W e ricarica wireless da 15 W. Attese cinque colorazioni, denominate Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green e Desert Sienna.

Le specifiche vi sembrano familiari? È giusto che sia così, perché sono decisamente simili a quelle di ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, che come visto vengono ripresi anche in termini di design. La possibile uscita di questa versione particolarmente “spinta”, che infatti viene denominata Ultra, non escluderebbe l’arrivo di un normale ASUS Zenfone 11, magari con caratteristiche simili a quelle a cui siamo abituati con la gamma.

ASUS Zenfone 11 per chi vuole un compatto e ASUS Zenfone 11 Ultra per chi non bada alle dimensioni (e probabilmente al prezzo), dunque? Per maggiori dettagli dovremo aspettare le prossime settimane. Quale dei due modelli preferireste?

In copertina ASUS Zenfone 10

