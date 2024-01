Sono passai circa sei mesi dal lancio dell’ASUS Zenfone 10 e, nonostante i rumor che anticipavano un addio alla serie da parte di ASUS, per concentrarsi sulla serie ROG e sul nuovo ROG Phone 8, il nuovo ASUS Zenfone 11 sta arrivando anche se il debutto dello smartphone non è ancora imminente.

La conferma, non ancora ufficiale, è arrivata in queste ore. Il magazine 91mobiles, infatti, ha individuato il nuovo smartphone nel database della Google Play Console. Vediamo tutti i dettagli sul futuro ASUS Zenfone 11

ASUS Zenfone 11 sta arrivando

I rumor sulla fine della serie Zenfone sono stati smentiti direttamente da ASUS che, però, non ha confermato l’arrivo di un nuovo Zenfone 11. Lo smartphone in questione, però, è in sviluppo come confermato dal report di 91mobiles che ha avvistato il modello nel database della Google Play Console.

Il debutto, però, potrebbe avvenire soltanto sul finire del 2024. Il nuovo componente della gamma Zenfone, infatti, avrà un chipset Qualcomm con Adreno 830. Il chip in questione dovrebbe essere il prossimo Snapdragon 8 Gen 4.

Il nuovo SoC di Qualcomm è stato protagonista di alcuni rumor in questi giorni e dovrebbe garantire un notevole incremento delle prestazioni, grazie al passaggio all’architettura Oryon per per core della CPU oltre che all’adozione del processo produttivo a 3 nm.

ASUS, quindi, potrebbe “saltare” una generazione di chip Qualcomm top di gamma per puntare su un rilancio della serie Zenfone tra poco meno di un anno, in occasione del lancio del nuovo Snapdragon 8 Gen 4.

Secondo i dati raccolti, il prototipo avvistato nella Play Console è dotato di 16 GB di RAM e del sistema operativo Android 14. L’immagine allegata mostra, inoltre, un display con un foro per la fotocamera anteriore posizionato nella parte alta, centralmente.

Al momento, le informazioni sul nuovo smartphone di ASUS terminano qui. Il progetto potrebbe essere ancora in una fase iniziale di sviluppo e maggiori dettagli dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi in vista di un possibile lancio programmato per la parte finale dell’anno in corso.

Per i prossimi mesi, ASUS continuerà a concentrarsi sulla nuova serie ROG Phone 8, appena svelata e pronta a ritagliarsi il suo spazio sul mercato, oltre che sullo Zenfone 10, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto.

In copertina ASUS Zenfone 10