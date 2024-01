Redmi Note 13 Pro+ 5G è il nuovo modello di riferimento del brand spin-off di Xiaomi ed è arrivato anche sul mercato italiano un paio di settimane fa con tanta ambizione, un design rinnovato e una scheda tecnica completa in cui spiccano le fotocamere, su tutte la principale da 200 megapixel. Adesso, il medio di gamma marchiato Redmi è finito tra le mani del team di DxOMark, che ne ha testato approfonditamente le capacità fotografiche, evidenziandone punti di forza e di debolezza.

Le fotocamere di Redmi Note 13 Pro+ 5G sfidano DxOMark

Prima di entrare nel merito dei punteggi ottenuti nel consueto test fotografico di DxOMark, è doveroso riepilogare in breve i dati tecnici delle fotocamere di Redmi Note 13 Pro+ 5G (per la scheda tecnica completa, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata):

200 MP, f/1.7, 24mm ( wide ) , 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS;

1/1.4″, 0.56µm, OIS; 8 MP, f/2.2, 120˚ ( ultrawide ) , 1/4″, 1.12µm;

120˚ 1/4″, 2 MP, f/2.4, ( macro );

16 MP, f/2.5, ( wide ) , 1/3.06″, 1.0µm.

Tanti numeri e significativi — su tutti, ovviamente, i 200 MP della fotocamera principale —, ma saranno bastati a convincere pienamente il team di DxOMark? È giunto il momento di scoprirlo.

All’esito della prova sul campo, Redmi Note 13 Pro+ 5G si è visto assegnare un punteggio complessivo di 121 punti, che può essere definito come buono ma non eccezionale. Più precisamente, lo smartphone ha ottenuto 123 punti per la parte foto — 60 punti per il bokeh, 64 punti per l’anteprima e 109 punti per le capacità di zoom — e 117 punti per quella video. Per effetto di ciò, il nuovo mid-range di riferimento di Redmi si colloca alla posizione numero 75 nella classifica generale di DxOMark (che ha un re incontrastato dallo scorso mese di novembre) e alla posizione numero 7 nella fascia di mercato di riferimento: Redmi Note 13 Pro+ 5G si trova ad inseguire da vicino Samsung Galaxy S23 FE, Google Pixel 6, Google Pixel 6a e HONOR 90 e un po’ più da lontano Google Pixel 7a e Google Pixel 7 (qui nel nostro confronto di coppia).

Pro e contro

L’analisi di DxOMark mette in evidenza i punti di forza e di debolezza del comparto fotografico di Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Tra i pro, vengono riportati: una buona gestione dell’esposizione sia nelle scene in esterna che in interna, tanto in ambito foto quanto in ambito video; un buon livello di dettaglio in foto e video all’aperto; la profondità di campo nelle foto, la stabilizzazione nei video e lo zoom a livelli intermedi.

Ci sono però anche diverse situazioni in cui il compartamento del dispositivo convince di meno: soprattutto con poca luce, non convince la gestione del rumore nelle foto, mentre il colore della pelle non viene sempre reso in maniera precisa in foto e video; il bokeh non è esente da artefatti, l’autofocus nei video non è particolarmente stabile e le anteprime non offrono una rappresentazione convincente dello scatto finale.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla prova completa di DxOMark.

Leggi anche: Recensione Redmi Note 13 Pro+ 5G