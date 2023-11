Lo staff di DxOMark ha trovato un nuovo smartphone da mettere al primo posto della sua speciale classifica dedicata alle fotocamere mobile: stiamo parlando di Huawei Mate 60 Pro+.

Il nuovo modello di punta di Huawei, infatti, è stato messo a dura prova dai tester di DxOMark, divenendo così il punto di riferimento del panorama mobile.

La fotocamera di Huawei Mate 60 Pro+ in test

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Huawei troviamo un display OLED LTPO da 6,82 pollici con refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Kirin 9000s, 16 GB di RAM, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W) e HarmonyOS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei Mate 60 Pro+ può contare su:

una fotocamera frontare da 13 megapixel

una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel (con apertura f/1.4), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 40 megapixel (con apertura f/2.2) e da un sensore periscopico da 48 megapixel (con apertura f/3.0)

Nei test di DxOMark lo smartphone di Huawei è riuscito a fare registrare 160 punti per le foto (80 punti per l’effetto Bokeh, 83 punti per l’anteprima e 152 punti per lo zoom) e 148 punti per i video, per un risultato complessivo di 157 punti, grazie al quale ottiene il primo posto della classifica, davanti a Huawei P60 Pro (con 156 punti).

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la gamma dinamica molto ampia, la qualità dei colori, il limitato quantitativo di rumore, la velocità della messa a fuoco, l’apertura variabile e gli scatti macro.

Tra gli aspetti meno positivi, invece, vi sono la perdita di dettagli nei video ad alto contrasto e con scarsa illuminazione, il rumore nei video, la presenza di alcuni artefatti, il contrasto del viso e le tonalità della pelle nelle scene controluce.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.