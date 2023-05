Google Pixel 7a è riuscito a soddisfare le aspettative degli appassionati. Fin da subito però, anzi, a dir la verità ancor prima del lancio ufficiale, ha cominciato a diffondersi una perplessità tra gli addetti ai lavori, cioè: ha ancora senso la serie “A” dei Pixel? Veramente strano chiederselo per una linea di prodotti campione di vendita in mezzo mondo, compresa l’Italia dove Pixel 6a è riuscito a rendere popolare ciò che prima era interessante solo per una nicchia di utenti “ben informati”, però c’è un fondo di verità piuttosto concreto in questa titubanza ed è quello che andremo ad indagare proprio oggi nel confronto tra Pixel 7a e Pixel 7.

Il punto è questo, ha senso acquistare Pixel 7a alla luce dell’attuale street price di Pixel 7? Si è infatti creata una situazione un po’ strana in cui il nuovo arrivato di fascia media, costa più del comunque recente Pixel 7, prodotto con 150 Euro in più di listino al debutto. E’ troppo caro il 7a? O è sceso troppo in fretta Pixel 7? O ancora, non è che forse Pixel 7a sia un prodotto troppo vicino al Pixel 7 in quanto a scheda tecnica? Ne parliamo nel video

Google Pixel 7a vs Google Pixel 7: confronto

Comprare Google Pixel 7 o Google Pixel 7a?

Tutto si riduce alla fine ad una valutazione sul prezzo, abbiamo visto infatti che, seppur presenti, tra i due smartphone le differenze non sono così marcate. Fermo restando che Pixel 7 sia uno smartphone globalmente migliore, come quantifichiamo questa disparità?

Riassumiamo per comodità le differenze tecniche tra i due modelli:

Dimensioni: 155.6 x 73.2 x 8.7 mm per Pixel 7; 152 x 72.9 x 9 mm per Pixel 7a

Peso: 197 grammi per Pixel 7; 193,5 grammi per Pixel 7a

Materiali: Pixel 7 conta su vetro Gorilla Glass Victus fronte e retro, Pixel 7a su un Gorilla Glass 3 frontale, mentre il retro è in plastica

Resistenza all’acqua: IP68 per Pixel 7, IP67 per Pixel 7a

Schermo: 6,3 pollici FullHD per Pixel 7, 6,1 pollici FullHD per il 7a (ricordiamo però che lo schermo del 7 è più luminoso e con una migliore resa cromatica)

Bluetooth: 5.3 con aptX HD per Pixel 7, 5.2 senza supporto aptX HD per Pixel 7a

Ricarica: 20 Watt cablata + 20 Watt wireless per Pixel 7; 18 Watt con cavo e 7,5 Watt wireless per Pixel 7a

Batteria: 4355 mAh per Pixel 7; 4385 mAh per Pixel 7a

Fotocamere Pixel 7a: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm + 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm

Fotocamere Pixel 7: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm + 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm

Dopo averli provati entrambi per un lungo periodo riteniamo che una differenza di prezzo congrua su cui basarsi siano i 100 Euro, se dunque riusciste a trovare Pixel 7a a 100 Euro meno di Pixel 7 allora potrebbe valer la pena risparmiare qualcosa, diversamente orientatevi su Pixel 7.