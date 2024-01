Risale a settembre 2023 il primo leak riguardo la possibilità che Sony Xperia 1 VI potesse offrire una fotocamera innovativa ma solamente adesso questi rumor sembrano iniziare a prendere effettivamente forma. Secondo le ultime indiscrezioni Sony Xperia 1 VI potrebbe infatti offrire tre sensori da 48 MP, ma con caratteristiche tecniche diverse rispetto al passato.

Sony Xperia 1 VI potrebbe offrire un set di fotocamere ampiamente rinnovato

Stando a quanto riferito dal leaker INSIDER SONY, oltre al sensore primario da 48 MP (con possibilità di scattare a 2x facendo crop sul sensore) il prossimo smartphone di punta di Sony offrirebbe anche una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP con lunghezza variabile da 14 a 18 mm, un notevole miglioramento rispetto al sensore da 12 MP utilizzato nello smartphone Sony Xperia 1 V visibile nell’immagine di copertina.

La novità più interessante però riguarda la fotocamera a periscopio dove anche qui verrebbe impiegato un sensore di immagine da 48 MP con una lunghezza focale variabile tra 70 e 135 mm, un range più ampio rispetto ai precedenti 70-105mm e 85-125mm.

Sony Xperia 1 VI (Mark 6) Spec’s “Read thread for complete breakdown so you can understand with the help of (Bing AI)” Exmor T 1/1.4 48M 1.12μm Full-pixel Dual-PD AF + 24mm w/ 2x ISZ (48mm) Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2×2 On-chip lens AF + 14-18mm Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2×2… pic.twitter.com/zx3iykVvnN — INSIDER SONY (@INSIDERSONY) January 28, 2024

Molto probabilmente Sony sta pianificando di annunciare il suo nuovo smartphone al MWC 2024 che si terrà a Barcellona dal 26 al 29 febbraio, tuttavia al momento non c’è alcuna certezza di ciò.

In questo caso però, Sony Xperia 1 VI arriverebbe sul mercato in tempo per competere con i principali modelli della concorrenza dotati del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, come la serie Samsung Galaxy S24 da poco lanciata e la serie Xiaomi 14, il cui lancio globale è atteso proprio in occasione del prossimo MWC.

