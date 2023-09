Sony negli ultimi anni ha assunto una posizione decisamente secondaria per quanto riguarda il settore degli smartphone ma continua a rilasciare alcune serie molto interessanti, a partire da quella di punta, il cui prossimo modello sarà Sony Xperia 1 VI.

Nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune indiscrezioni sulla prossima generazione dello smartphone di punta del produttore nipponico, a partire da quella che potrebbe essere la sua data di lancio.

Le ultime anticipazioni su Sony Xperia 1 VI

Rispetto a quest’anno, nel quale il colosso giapponese ha lanciato Sony Xperia 1 V e Xperia 10 V alla fine della primavera, nel 2024 pare che Sony abbia in programma di apportare modifiche alla tempistica: stando alle indiscrezioni, infatti, Sony Xperia 1 VI dovrebbe essere presentato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 26 al 29 febbraio.

Nel caso in cui tale voce si dovesse rivelare corretta, il nuovo smartphone di Sony arriverebbe sul mercato in tempo per competere con i principali modelli della concorrenza dotati del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ossia la CPU che probabilmente dominerà il 2024), come la serie Samsung Galaxy S24 e la serie Xiaomi 14.

Ed ancora, sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo smartphone del colosso nipponico potrà contare su un teleobiettivo di grandi dimensioni, più grande rispetto a quello montato sulla precedente generazione, con zoom ottico 6x e con la tecnologia Clear Image Zoom di Sony.

Infine, lo smartphone dovrebbe essere commercializzato con una confezione di vendita realizzata con materiali riciclati e senza accessori, in modo da essere il più sostenibile possibile dal punto di vista del rispetto ambientale.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare Sony Xperia 1 VI, aspetto che sarà di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si tiene conto di quanto agguerrita sia la concorrenza.

