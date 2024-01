OPPO lancia in Italia il suo nuovo tablet Android di fascia media, a distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale: stiamo parlando di OPPO Pad Neo, un dispositivo che da noi viene proposto nella versione con connettività 4G LTE e che risulta già acquistabile con una speciale promozione di lancio. Scopriamo più da vicino il nuovo tablet.

OPPO Pad Neo in Italia con ampio schermo e connettività 4G

OPPO Pad Neo vuole convincere il pubblico grazie al suo ampio schermo ReadFit 7:5 da 11,4 pollici a risoluzione 2,4K, agli altoparlanti quadrupli con Dolby Atmos, alla generosa batteria e alle diverse funzionalità smart per la connettività cross-device. In sostanza, parliamo di un tablet Android che vuole garantire comfort, intrattenimento e produttività.

Lo schermo eye-care da 11,4 pollici con aspect ratio 7:5 offre un’area di visualizzazione estesa: rispetto ai tradizionali pannelli 5:3 dei tablet con diagonali simili, il nuovo prodotto OPPO offre circa il 7% di area di visualizzazione in più, oltre che delle proporzioni che ricordano quelle di un libro (per un’esperienza definita come più familiare). La casa cinese punta a superare la concorrenza attraverso uno schermo con alta risoluzione (2408 x 1720 pixel, 260 ppi), elevata frequenza di aggiornamento (90 Hz) ed elevata precisione dei colori, uniti a una gamma cromatica NTSC del 96% e a una luminosità di picco di 400 nit.

Il pannello mette a disposizione una bassa luminosità blu e una modalità di regolazione smart della temperatura del colore. In questo modo il tablet può ridurre l’affaticamento degli occhi e minimizzare i disturbi del sonno provocati dall’esposizione eccessiva alla luce blu. Il display è il primo a ricevere le certificazioni Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 firmate TÜV Rheinland.

Il cuore di OPPO Pad Neo è costituito dal SoC MediaTek Helio G99, supportato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibili tramite RAM virtuale e slot microSD). A livello fotografico abbiamo due fotocamere da 8 MP, una posteriore e una anteriore. La batteria è da 8000 mAh e secondo il produttore può garantire un’autonomia in standby fino a 514 ore e in riproduzione video fino a 14,5 ore. Non manca il supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W. L’esperienza multimediale può contare sui quadrupli altoparlanti con Dolby Atmos, che offrono un suono multidimensionale e una maggiore chiarezza, che si tratti di film, giochi o musica.

Uno dei punti di forza del tablet è costituito dall’integrazione di lavoro e intrattenimento tra i vari dispositivi: quando Pad Neo viene posizionato vicino a uno smartphone compatibile, i due dispositivi si connettono automaticamente per permettere una serie di funzioni cross-device, con una sincronizzazione dei contenuti su tablet e smartphone. Quest’ultima consente di ricevere in tempo reale sul tablet le foto, i video o gli screenshot catturati sullo smartphone, ma anche di copiare e incollare testo da un dispositivo all’altro. Con la funzione Screen Mirroring si può anche specchiare il display del telefono sul tablet, in modo da avere accesso a funzionalità complete delle app che prima erano limitate dalla dimensione dello schermo.

Il tablet Android viene proposto con un pannello posteriore Space Gray, caratterizzato da due sezioni ben distinte e da un vistoso modulo fotografico di forma circolare, posizionato nella parte superiore, al centro. Purtroppo, arriva ancora con Android 13 (e ColorOS 13.2), ma siamo sicuri che nei prossimi mesi sarà distribuito l’aggiornamento ad Android 14 attraverso la ColorOS 14.

Scheda tecnica di OPPO Pad Neo (qui tutti i dettagli)

display LCD LTPS 7:5 da 11,4 pollici a risoluzione 2408 x 1720 (260 ppi), con refresh rate di 90 Hz, touch sampling rate di 180 Hz e luminosità fino a 400 nit

SoC MediaTek Helio G99 octa-core con frequenza fino a 2,2 GHz

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB con microSD)

fotocamera posteriore da 8 MP (apertura f/2.0, EIS)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività 4G LTE, Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS e USB Type-C

quattro altoparlanti con Dolby Atmos

certificazione IPX2

batteria da 8000 mAh con supporto a ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W

sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13.2

dimensioni e peso: 255,12 x 188,04 x 6,89 mm, 538 g

Prezzo e uscita di OPPO Pad Neo

OPPO Pad Neo è disponibile all’acquisto in Italia nella versione da 8-128 GB con connettività 4G LTE già a partire da oggi, 29 gennaio 2024. Fino al 14 febbraio, in esclusiva su OPPO Store, il tablet viene proposto al prezzo speciale di 299,99 euro, oppure a 289,99 euro con un bundle che include la OPPO Smart Case (valore di 39,99 euro) e le cuffie wireless OPPO Enco X (prezzo di listino di 179,99 euro). La consegna è gratuita.

Se siete interessati all’acquisto, potete seguire il link qui in basso:

Acquista OPPO Pad Neo su OPPO Store con offerta lancio

