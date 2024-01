Dalla Malesia arriva la notizia del lancio da parte di OPPO di un nuovo tablet di fascia media: stiamo parlando di OPPO Pad Neo.

Tra i punti di forza del nuovo tablet di OPPO troviamo un ampio display LCD da 11,35 pollici con una risoluzione 2.4K, un processore MediaTek Helio G99 e una batteria da 8.000 mAh.

Le principali caratteristiche di OPPO Pad Neo

Questa è la dotazione tecnica di OPPO Pad Neo:

display LCD da 11,35 pollici con risoluzione 2.4K (2.408 x 1.720 pixel), refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz, densità di 260 ppi e luminosità fino a 400 nit

processore MediaTek Helio G99

6 GB o 8 GB di RAM (LPDDR4x)

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.2)

fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie e le videochiamate

fotocamera posteriore da 8 megapixel

connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS e UBS Type-C

supporto SIM con connettività LTE (opzionale)

quattro altoparlanti con Dolby Atmos

batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W (tecnologia SuperVOOC)

dimensioni pari a 255,12 x 188,04 x 6,89 mm

peso di 538 grammi

Per quanto riguarda l’aspetto software, il tablet arriva sul mercato con l’interfaccia ColorOS 13.2, che dovrebbe essere basata su Android 13 (il produttore non ha specificato la versione del sistema operativo).

Si tratta, nel complesso, di una versione rinominata del tablet OnePlus Pad Go, lanciato lo scorso anno in alcuni mercati.

Prezzo e disponibilità

OPPO Pad Neo è al momento disponibile in Malesia sia in versione solo WiFi che con il supporto alla connettività LTE nell’unico colore Space Grey.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione solo WiFi con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione viene veduta a circa 255 euro mentre quella LTE con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione viene venduta a circa 275 euro. Chi acquista il tablet riceverà una custodia Pad Neo Smart in omaggio.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda il lancio di OPPO Pad Neo in altri Paesi.