OPPO annuncia di aver ufficialmente siglato un accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, che comprende brevetti essenziali per quanto riguarda la connettività 5G e altre tecnologie di comunicazione cellulare. Le parti si impegnano dunque a “risolvere amichevolmente tutte le controversie pendenti in tutte le giurisdizioni“, anche se i dettagli dell’accordo sono ovviamente confidenziali.

OPPO e Nokia fanno pace: accordo globale sui brevetti

Come probabilmente ricorderete, OPPO e Nokia si stavano dando “battaglia” dal 2022, quando la seconda ha accusato la prima di non aver pagato adeguate royalty riguardanti l’uso di brevetti sulla comunicazione cellulare. Questo portò al blocco precauzionale delle vendite in Germania, durante l’estate del 2022, e a una lunga trafila giudiziaria che portò anche all’abbandono da parte di OPPO del mercato francese.

Con il nuovo accordo, termina finalmente la lunga e costosa battaglia legale, con soddisfazione da ambo le parti. “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti e con Nokia, che include la licenza incrociata di licenze per brevetti essenziali per lo standard 5G“, ha dichiarato Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di OPPO. “Questo accordo riflette il riconoscimento e rispetto per la proprietà intellettuale di entrambi e getta le basi per future collaborazioni tra OPPO e Nokia. OPPO continua a sostenere canoni di royalty ragionevoli e un approccio a lungo termine alla proprietà intellettuale che supporta la risoluzione amichevole delle controversie e il reciproco rispetto del valore di tutta la proprietà intellettuale“.

“Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di licenza incrociata di brevetti con OPPO che riflette il reciproco rispetto per la proprietà intellettuale di entrambi, gli investimenti di Nokia in R&D e i contributi agli standard aperti“, ha dichiarato a sua volta Jenni Lukander, President of Nokia Technologies. “OPPO è una delle aziende leader nel mercato globale degli smartphone e non vediamo l’ora di collaborare per portare ulteriore innovazione agli utenti in tutto il mondo. Il nuovo accordo, insieme agli altri importanti accordi sugli smartphone conclusi nel corso dell’ultimo anno, fornirà stabilità finanziaria a lungo termine alla nostra attività di licenze“.

In occasione di questo annuncio, OPPO ci ha tenuto a svelare alcuni interessanti numeri riguardanti la propria detenzione dei diritti per i brevetti essenziali allo standard 5G. Al 31 dicembre 2023, la casa cinese ha implementato brevetti standard per la comunicazione 5G in più di 40 Paesi e regioni, con un totale di più di 5900 famiglie di brevetti a livello globale, più di 3300 brevetti standard 5G dichiarati all’ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione) e oltre 11.000 documenti standard presentati a 3GPP.

Il raggiungimento di questo accordo con Nokia non fa che consolidare la presenza di OPPO sul mercato europeo, ma del resto l’azienda aveva già dichiarato di non avere nessuna intenzione di abbandonarlo. Proprio ieri è sbarcato sull’OPPO Store anche OnePlus 12, appena presentato nella versione globale insieme a OnePlus 12R: questo grazie a una collaborazione sempre più stretta tra OnePlus e OPPO, volta a favorire reciprocamente entrambi i brand.

