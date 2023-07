Dopo due anni di battaglie legali con Nokia, OPPO France ha ottenuto una vittoria in primo grado nel processo per presunta violazione di brevetti della società finlandese. Ciononostante il produttore cinese ha deciso di abbandonare il mercato francese.

Yang Technology, distributore esclusivo del marchio OPPO in Francia, ha confermato a Frandroid che cesserà la sua attività nel paese. Yang Technology è un’entità distinta da OPPO Monde, il produttore in quanto tale. Le due società collaborano insieme, ma rimangono ben separate. In pratica significa che in Francia a breve non sarà più possibile acquistare i prodotti OPPO direttamente da questo distributore, tuttavia sarà possibile ottenere forniture dai rivenditori.

OPPO Monde rassicura sul seguito dei prodotti già acquistati o che continueranno ad essere acquistati nelle settimane a venire, facendosi carico del servizio clienti OPPO in modo che tutti gli utenti possano continuare a utilizzare i prodotti del brand, accedere ai servizi post-vendita, ricevere futuri aggiornamenti del sistema operativo, ecc.

La scelta apparentemente inaspettata di OPPO probabilmente dipende dal fatto che Nokia quasi sicuramente farà appello, visto che ha già vinto la stessa causa in Germania. Il futuro di OPPO in Francia diventa quindi molto incerto.

