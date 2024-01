Threads ce la sta mettendo tutta per rendersi riconoscibile come un’alternativa credibile a X (ex Twitter) e le ultime indiscrezioni emerse parlano di un nuovo livello di completezza che potrebbe essere raggiunto attraverso l’integrazione di un sistema di messaggistica diretta, e non di uno qualsiasi: Direct di Instagram.

Threads con Direct di Instagram? Indizi dall’APK

Se c’è una funzione importante che allo stato attuale non è disponibile su Threads è proprio un sistema che consenta di scambiare dei messaggi privati con altri utenti, ma la situazione potrebbe cambiare molto presto. Infatti, l’analisi dell’APK della versione più recente di Threads per Android contiene alcuni indizi piuttosto interessanti: stando ad alcune righe di codice, il sistema di messaggistica privata di Threads potrebbe essere… quello di Instagram.

Prima di entrare nel merito della questione è doveroso premettere che Threads si è slegata da Instagram ormai da mesi e che la questione relativa al sistema di messaggistica privata è nell’aria da tempo: nel mese di novembre dello scorso anno, Adam Mosseri aveva pubblicato un thread in cui la affrontava: da una parte, il dirigente si diceva riluttante a creare un sistema di messaggistica dedicato a Threads nel momento in cui ce n’è già uno su Instagram; dall’altra, evidenziava il potenziale rischio di notifiche doppie in caso di adozione di Direct anche su Threads. Insomma, nessuna delle due strade sembrava convincere Mosseri, tuttavia Threads intende competere con X e dunque una soluzione è necessaria.

Ebbene, tornando all’attualità, l’analisi dell’APK della versione v315.0.0.29.109 di Threads per Android ha portato alla luce alcuni riferimenti alla possibilità di integrare Direct in Threads, almeno in parte. Le stringhe di codice sono quelle riportate qui sotto:

<string name="APKTOOL_DUMMYVAL_0x7f12004b">When you message people on Instagram, your most recent chats will show up here.</string>

<string name="APKTOOL_DUMMYVAL_0x7f12004c">"You don't have any chats yet"</string>

<string name="APKTOOL_DUMMYVAL_0x7f120035">Messages ·%1$s</string>

<string name="APKTOOL_DUMMYVAL_0x7f120036">Messages</string>

<string name="APKTOOL_DUMMYVAL_0x7f120046">To see your chats here, open Instagram and log in first.</string>

A quanto si legge, Threads potrebbe includere le chat di Instagram e funzionare da vero e proprio clone in riferimento a questa funzione; del resto, il riferimento “When you message people on Instagram, your most recent chats will show up here” sembra alludere ad un’esperienza d’uso meno completa e più limitata: se così fosse, Threads servirebbe soltanto a scrivere messaggi e rispondere, mentre per accedere a tutte le conversazioni e a tutte le funzioni di Direct potrebbe rendersi necessario passare all’app di Instagram. Una soluzione di questo tipo sarebbe indubbiamente un compromesso, ma potrebbe aiutare ad evitare comportamenti strani riguardo alle notifiche relative ai messaggi.

Naturalmente, questa chiave di lettura potrebbe tranquillamente essere errata ed è troppo presto per illudersi di avere certezze. Di sicuro, è interessante la possibilità che Threads coltivi l’ambizione di supportare ActivityPub, con conseguente compatibilità del servizio ad essere incluso in altri, come ad esempio Mastodon. Si badi, allo stato attuale il sistema di messaggistica privata di Instagram non supporta ActivityPub, pertanto il supporto da parte di Threads sarebbe quanto meno bizzarro. Ad oggi, i tempi non sono ancora maturi per azzardare previsioni, ma è perfettamente legittimo interrogarsi sull’appeal che una versione più limitata del sistema di messaggistica inclusa in Threads avrebbe per gli utilizzatori di ActivityPub.

Come scaricare la versione più recente di Threads per Android

