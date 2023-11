Molti utenti del social Threads si lamentano che i loro post vengono mostrati anche su Facebook e Instagram. Meta ha recentemente annunciato che consentirà agli utenti di fare in modo che possano evitare di far apparire i loro post di Threads anche su altre sue piattaforme.

La società sta inoltre lanciando un modo per consentire di eliminare il proprio profilo Threads senza dover eliminare anche il proprio account Instagram.

Threads diventerà indipendente da Facebook e Instagram

Per fare in modo che i post su Threads non vengano mostrati su Facebook e Instagram basterà aprire le impostazioni relative alla privacy di Threads e impostare le nuove opzioni di condivisione.

Per quanto riguarda la cancellazione del profilo Threads, prossimamente sarà possibile eliminarlo senza dover eliminare anche l’account Instagram collegato, accedendo alla nuova sezione “Elimina o disattiva profilo” che sarà disponibile nelle impostazioni.

Meta ha iniziato da poco a rilasciare queste novità, quindi sarà necessario un certo tempo prima che giungano a tutti. La società ha affermato che sta ascoltando il feedback degli utenti Threads, mentre continua a lavorare su questa piattaforma che sfida X, precedentemente nota come Twitter.

L’app Threads è attualmente disponibile in quasi tutto il mondo, a eccezione dell’UE per via delle norme sulla privacy previste dal Digital Markets Act (DMA) che Meta dovrà in qualche modo soddisfare prima di far approdare Threads nel Vecchio Continente.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023