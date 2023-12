Nei mesi scorsi abbiamo parlato più volte di Threads, la nuova soluzione studiata dal team di Instagram per andare a competere direttamente con Twitter, a confera del fatto che quello dei social network è un settore in costante fermento e che guarda al futuro. L’avventura ufficiale del nuovo social targato Instagram è iniziata dalla scorsa estate ma, almeno inizialmente, non tutti i Paesi sono stati raggiunti dal servizio di Meta.

Dopo qualche mese di attesa, dovuta alla necessità di adeguare l’applicazione alle leggi europee in merito al trattamento dei dati, Threads sbarca finalmente anche nel Vecchio Continente, come vi avevamo annunciato solo qualche giorno fa. Vi abbiamo spiegato in dettaglio in questo articolo i motivi del ritardo, che inizialmente sembravano chiudere definitivamente le porte all’arrivo in Europa della nuova app di Meta.

Cosa è possibile fare con Threads

Su Threads gli utenti hanno la possibilità di creare post di testo con un massimo di 500 caratteri, oltre che di condividere foto e video della durata massima di cinque minuti. L’applicazione ricorda un po’ Twitter, a partire da un’interfaccia minimal con le opzioni per mettere mi piace, commentare, ripubblicare e condividere i vari contenuti.

E dato che Threads è strettamente legata a Instagram, gli utenti possono accedere con il proprio user name di Instagram e seguire facilmente le stesse persone su entrambe le piattaforme. Il feed principale di Threads mostra sia i contenuti consigliati che i post delle persone seguite e gli utenti possono contare su appositi controlli per la gestione della privacy, come la possibilità di filtrare determinate parole nelle risposte o limitare chi può rispondere ai propri thread.

Come installare Threads

L’installazione di Threads su uno smartphone Android è decisamente semplice, così come accade per qualsiasi altra applicazione. Se inizialmente era necessario scaricare il file APK e installarlo manualmente (anche se in breve tempo Meta ha limitato le funzionalità per gli utenti europei), ora vi basta aprire il Play Store, cercare Threads e procedere all’installazione, una procedura davvero facile e veloce.

Qui sotto trovate il link, attivo anche in Europa dalle ore 12:00 del 14 dicembre, che vi permette di installarlo su smartphone e table con Android, senza particolari limitazioni. E se volete saperne di più sul funzionamento del nuovo social, qui sotto trovate il nostro video esplicativo.