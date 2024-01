Lo Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) sarà il prossimo chip di punta di Qualcomm per gli smartphone Android e, stando alle prime indiscrezioni, sembra destinato a stupire per le sue prestazioni.

La nuova architettura dello Snapdragon 8 Gen 4 sembra essere promettente

In base a quanto riportato sul forum coreano DC Inside, un sample di ingegnerizzazione di questo SoC, che dovrebbe essere dotato di core progettati internamente con architettura Oryon, una mossa strategica che permetterà all’azienda di ottenere prestazioni ancora migliori ed efficienza energetica superiore, è riuscito a far girare il popolare videogioco Genshin Impact per 45 minuti consecutivi, il tutto a risoluzione 1080p e mantenendo il frame rate ancorato ai 60 fps tipici del titolo.

Si tratta di un risultato notevole considerando che si tratta di un chip non ancora definitivo e che deve ancora entrare in produzione di massa. Il fatto che abbia retto così bene l’esecuzione prolungata di un videogame impegnativo come Genshin Impact lascia ben sperare circa le sue capacità una volta ultimato.

Rumor: someone claims he has got an engineered Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) machine, said to be able to run Genshin Impact for up to 45 minutes with 1080p resolution. He also said it was stable. Sourcehttps://t.co/4VgrvJmtMm pic.twitter.com/8VPHmiazmi — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) January 19, 2024

Questo test sembra confermare le voci secondo cui la GPU Adreno 830 dello Snapdragon 8 Gen 4 possa superare del 10% le prestazioni grafiche del chip Apple Silicon M2, stando ai punteggi nei benchmark sintetici emersi in precedenza. Stando a quanto trapelato fino a questo momento, Qualcomm sembra quindi aver fatto centro con la nuova GPU che equipaggerà il prossimo chipset di punta del produttore.

Ovviamente bisognerà vedere se questo divario si rifletterà anche nell’uso reale e soprattutto quale sarà l’impatto sull’efficienza energetica, aspetto su cui i chip Apple sono maestri. D’altra parte è ormai chiaro che con questa nuova generazione di Snapdragon Qualcomm miri a colmare il divario prestazionale con i concorrenti, cercando comunque di bilanciare, se possibile, anche l’efficienza energetica per un consumo di batteria minore.

Gran parte del merito va attribuito al nuovo processo produttivo a 3nm di TSMC, lo stesso che verrà utilizzato dal rivale Dimensity 9400 di MediaTek, che contribuirà a miglioramenti sostanziali rispetto all’attuale Snapdragon 8 Gen 3 realizzato a 4nm.

In sostanza, se le premesse saranno mantenute, con lo Snapdragon 8 Gen 4 Qualcomm potrebbe avere tra le mani il chip per smartphone Android più prestante di sempre, capace di offrire un notevole balzo in avanti sia in termini di potenza bruta che di efficienza energetica.

Non resta che attendere il lancio ufficiale di questo SoC, atteso nella seconda metà del 2024, per verificare se gli assaggi forniti finora troveranno una conferma definitiva. Di certo le aspettative sono elevate e Qualcomm sembra intenzionata a fare il definitivo salto di qualità rispetto alla concorrenza, andando a migliorare quanto di buono è stato fatto con le ultime generazioni di chipset.

Potrebbero interessarti anche: Galaxy AI, supporto record e altro dei Galaxy S24: cosa arriverà e cosa no sugli altri Samsung e Amazon prepara una versione a pagamento di Alexa con l’intelligenza artificiale